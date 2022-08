Delfina Pignatiello habló de sus miedos y cómo le afectaron las críticas

Al mismo tiempo, la ex nadadora recordó cuánto le afectó lo que dijeron de su actuación en los Juegos Olímpicos que se realizaron el año pasado en la capital de Japón. “En los Juegos, que está bien, todo el mundo te dice ‘quedate con los comentarios buenos, no mires a la gente que te critica, que no sabe nada…’ Bueno, sí, pero estás representando a tu país, que tanto amas… A mí lo que siempre me motivó mucho para competir era llevar la bandera y los colores de Argentina era lo que, realmente, más me motivaba. Y llegar de los Juegos, y recibir mensajes de gente, de tu propio país, de tu propio deportes diciéndome ‘sos una fracasada de mierda’ porque me había ido no tan bien como yo lo esperaba”.

delfina Pignatiello.jpg

“Recibir eso de los argentinos me rompió todas las convicciones que yo podía llegar a tener de mi país. Y ahí fue como que empezó todo un proceso de entender una bocha de cosas de que, si lo bardeaban a Messi…”, agregó.

Después de su paso por la natación profesional, se dedicó a explotar otras facetas de su vida personal, como lo es su amor por la fotografía, pero antes de cambiar su vida atravesó situaciones que padeció. “En un momento vi todo muy oscuro, y con el paso de los días fue algo que me hizo crecer”, explicó Pignatiello.

La carrera deportiva para Delfina cambió drásticamente por la pandemia, que generó la postergación de los Juegos Olímpicos. Estuvo once semanas sin nadar, lo que provocó un quiebre en su estado físico y emocional camino a la gran cita olímpica en la capital de Japón. Pese a todo, se repuso y pudo cumplir el sueño de ser parte de la delegación argentina.

Luego de su participación en los 800 y 1500 metros libres, no volvió a competir y anunció su alejamiento por tiempo indefinido. “Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo”, explicó en su carta de despedida del deporte profesional.