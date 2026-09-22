El mensaje de Mbappé sobre sus raíces que sorprendió antes del Balón de Oro: "Espero poder..."

La carrera por el Balón de Oro tiene una particularidad que el delantero francés no pasó por alto. Los votos procedentes de África representan alrededor del 20% del total, por lo que Mbappé aprovechó la entrevista para agradecer el apoyo recibido durante todos estos años.

Kylian Mbappé

Ante la consulta sobre qué mensaje les enviaría a los votantes africanos, respondió: “¿Un mensaje para los votantes africanos del Balón de Oro? Primero, agradecerles por el apoyo durante todos estos años. Siempre me sentí muy querido cada vez que pisé el continente africano”.

El jugador del Real Madrid también destacó el orgullo que le genera que su nombre aparezca asociado con el máximo premio individual del fútbol mundial. “Creo que, teniendo orígenes africanos, SIEMPRE ES UN ORGULLO QUE LA GENTE ME RELACIONE CON EL BALÓN DE ORO”, afirmó.

Y cerró con un deseo que mezcla su objetivo deportivo con sus raíces familiares: “Les agradezco por todo y ESPERO PODER IRME CON EL BALÓN DE ORO Y, DE UNA MANERA U OTRA, PODER DEDICÁRSELO TAMBIÉN A ELLOS”.

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino