El mensaje de Mbappé sobre sus raíces que sorprendió antes del Balón de Oro: "Espero poder..."
El delantero francés contó cómo mantiene su vínculo con África, recordó sus visitas a Camerún y explicó qué significaría para él ganar por primera vez el Balón de Oro.
Kylian Mbappé atraviesa una etapa decisiva en la carrera por el Balón de Oro 2026 y, en medio de la expectativa por el premio, habló de un aspecto personal que ocupa un lugar importante en su vida: sus raíces africanas.
El delantero del Real Madrid y de la Selección francesa explicó que, pese a haber nacido y desarrollado prácticamente toda su carrera en Francia, nunca perdió el contacto con la historia familiar ni con los países de origen de sus padres.
La relación con África también adquirió una dimensión especial en la carrera por el Balón de Oro. La Tortuga agradeció el respaldo que recibe desde el continente y reconoció que le gustaría conquistar el premio para compartirlo simbólicamente con quienes lo acompañaron durante su carrera.
El mensaje de Mbappé para los votantes africanos
El atacante explicó que su identidad estuvo marcada desde chico por la cultura africana. Su padre, Wilfried Mbappé, nació en Camerún, mientras que su madre, Fayza Lamari, tiene ascendencia argelina. Sobre esa relación, fue contundente: “Siempre tuve una educación marcada por la cultura africana, aunque nací en Francia y hice todo en Francia. NUNCA CORTÉ EL VÍNCULO CON MIS RAÍCES, CON MIS ORÍGENES. Forma parte de los valores que te inculcan”.
El futbolista también recordó sus visitas a Camerún y la manera en que fue recibido cada vez que regresó al continente. “Volví a Camerún hace no mucho. Ya iba cuando era pequeño y pasé un momento increíble. Cada vez que voy a África, siempre me reciben muy bien, SIENTO EL AMOR DE LA GENTE”, contó.
La carrera por el Balón de Oro tiene una particularidad que el delantero francés no pasó por alto. Los votos procedentes de África representan alrededor del 20% del total, por lo que Mbappé aprovechó la entrevista para agradecer el apoyo recibido durante todos estos años.
Ante la consulta sobre qué mensaje les enviaría a los votantes africanos, respondió: “¿Un mensaje para los votantes africanos del Balón de Oro? Primero, agradecerles por el apoyo durante todos estos años. Siempre me sentí muy querido cada vez que pisé el continente africano”.
El jugador del Real Madrid también destacó el orgullo que le genera que su nombre aparezca asociado con el máximo premio individual del fútbol mundial. “Creo que, teniendo orígenes africanos, SIEMPRE ES UN ORGULLO QUE LA GENTE ME RELACIONE CON EL BALÓN DE ORO”, afirmó.
Y cerró con un deseo que mezcla su objetivo deportivo con sus raíces familiares: “Les agradezco por todo y ESPERO PODER IRME CON EL BALÓN DE ORO Y, DE UNA MANERA U OTRA, PODER DEDICÁRSELO TAMBIÉN A ELLOS”.
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
- Vitinha
- Vinicius Jr.
- Dayot Upamecano
- Ferrán Torres
- William Saliba
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Declan Rice
- Julián Quiñónez
- William Pacho
- Michael Olise
- Joao Neves
- Lionel Messi
- Nuno Mendes
- Kylian Mbappé
- Lautaro Martínez
- Marquinhos
- Sadio Mané
- Lamine Yamal
- Khvicha Kvaratskhelia
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Erling Haaland
- Gabriel
- Bruno Fernandes
- Luis Díaz
- Ousmane Dembélé
- Marc Cucurella
- Pau Cubarsí
- Jude Bellingham
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