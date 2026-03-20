Denunciaron penalmente al árbitro Luis Lobo Medina por presuntos arreglos de partidos
Un legislador porteño hizo la presentación judicial tras la filtración de supuestos chats del referí.
El árbitro Luis Lobo Medina fue denunciado penalmente este viernes por presunta manipulación de resultados y corrupción en el fútbol argentino.
La denuncia, presentada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso ante la Justicia Federal, se basa en la filtración de supuestos chats de WhatsApp que vinculan al árbitro con un presunto arreglo en un partido de la Primera Nacional.
De qué se lo acusa a Luis Lobo Medina
A Lobo Medina se lo acusa de haber manipulado el resultado del partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021.
La acusación tiene como pruebas capturas de pantalla de diálogos entre perfiles identificados como los de Juan Pablo Beacon y el árbitro, en los que se menciona un presunto pago de $400.000 para favorecer a Tigre.
Aquel encuentro resultó en un empate 3 a 3 que beneficiaron a Tigre en su camino al ascenso.
La presentación judicial se realizó por los delitos de estafa y defraudación, por lo que el sindicato de árbitros SADRA solicitó formalmente su reemplazo para partidos programados, como el encuentro entre Banfield y Tigre que se juega esta noche.
Quién es Luis Lobo Medina
El árbitro Luis Lobo Medina alcanzó en 2025 la categoría de árbitro internacional, tras haber dirigido en todas las divisiones del fútbol argentino. Por su estilo polémico, es considerado uno de los jueces más controvertidos del país debido a fallos determinantes en partidos de equipos como Estudiantes de La Plata, Independiente, Huracán y Banfield.
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