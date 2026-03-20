Denunciaron penalmente al árbitro Luis Lobo Medina por presuntos arreglos de partidos

La acusación tiene como pruebas capturas de pantalla de diálogos entre perfiles identificados como los de Juan Pablo Beacon y el árbitro, en los que se menciona un presunto pago de $400.000 para favorecer a Tigre.

Aquel encuentro resultó en un empate 3 a 3 que beneficiaron a Tigre en su camino al ascenso.

La presentación judicial se realizó por los delitos de estafa y defraudación, por lo que el sindicato de árbitros SADRA solicitó formalmente su reemplazo para partidos programados, como el encuentro entre Banfield y Tigre que se juega esta noche.

Quién es Luis Lobo Medina

El árbitro Luis Lobo Medina alcanzó en 2025 la categoría de árbitro internacional, tras haber dirigido en todas las divisiones del fútbol argentino. Por su estilo polémico, es considerado uno de los jueces más controvertidos del país debido a fallos determinantes en partidos de equipos como Estudiantes de La Plata, Independiente, Huracán y Banfield.