Denunciaron a un jugador de Cabo Verde por abuso sexual a un mes del Mundial 2026
El caso sacude la preparación de los "Tiburones Azules" para su debut histórico en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
A solo un mes del inicio del Mundial 2026, una estremecedora noticia conmociona al fútbol internacional. Un futbolista de la selección de Cabo Verde está siendo investigado por las autoridades de Nueva Zelanda tras una denuncia de agresión sexual. El reporte oficial fue realizado el 10 de abril y generó un fuerte impacto en una de las 48 selecciones que participarán de la cita máxima.
Según la denuncia, el hecho habría tenido lugar durante marzo, en el marco de una de las Fechas FIFA de 2026. La fecha aportada por la víctima coincide con el periodo en que el seleccionado africano disputó un encuentro amistoso frente a Chile.
Las autoridades ya tomaron medidas concretas para avanzar en la causa:
-
Se solicitaron de manera oficial las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde habría ocurrido el incidente.
Aunque la investigación se mantiene bajo estricta reserva y no se han revelado nombres, todas las sospechas apuntan a un integrante del plantel caboverdiano.
De acuerdo a información del diario The New Zealand Herald, la víctima se encuentra atravesando serias dificultades para sobrellevar la situación.
El camino de Cabo Verde en el Mundial 2026
Este escándalo estalla en medio de lo que debería ser una etapa festiva para los "Tiburones Azules", quienes se preparan para su histórica primera participación en una Copa del Mundo. El equipo integrará el Grupo H y tendrá un calendario sumamente exigente:
- 16 de junio: Debut ante España en la sede de Atlanta.
- 21 de junio: Enfrentamiento ante Uruguay en la ciudad de Miami.
- 26 de junio: Cierre de la fase de grupos frente a Arabia Saudita en Houston.
A la espera de definiciones judiciales, el cuerpo técnico y la federación de Cabo Verde enfrentan un clima de máxima tensión. La FIFA, que impulsó los torneos amistosos de marzo donde se habría originado el hecho, sigue de cerca el caso que podría derivar en la exclusión del futbolista implicado antes de la entrega de la lista definitiva para el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario