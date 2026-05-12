Denunciaron a un jugador de Cabo Verde por abuso sexual a un mes del Mundial 2026

16 de junio: Debut ante España en la sede de Atlanta.

Debut ante España en la sede de Atlanta. 21 de junio: Enfrentamiento ante Uruguay en la ciudad de Miami.

Enfrentamiento ante Uruguay en la ciudad de Miami. 26 de junio: Cierre de la fase de grupos frente a Arabia Saudita en Houston.

A la espera de definiciones judiciales, el cuerpo técnico y la federación de Cabo Verde enfrentan un clima de máxima tensión. La FIFA, que impulsó los torneos amistosos de marzo donde se habría originado el hecho, sigue de cerca el caso que podría derivar en la exclusión del futbolista implicado antes de la entrega de la lista definitiva para el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.