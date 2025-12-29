Deportivo Madryn anunció la llegada de dos ex Boca pero era un chiste por el Día de los Inocentes
El club chubutense utilizó el popular día para simular la llegada de Pol Fernández y Wanchope Ábila, generó ilusión en redes y luego quedó claro que se trató de una broma.
Deportivo Madryn encontró una forma ingeniosa -y efectiva- de sacudir el clima del mercado de pases. En una jornada marcada por la expectativa propia de fin de año y por la tradicional celebración del Día de los Inocentes, el Aurinegro publicó en sus redes sociales dos mensajes que rápidamente se viralizaron y encendieron la ilusión de sus hinchas: la supuesta llegada de Pol Fernández y Ramón “Wanchope” Ábila como nuevos refuerzos.
Sin embargo, con el correr de las horas, quedó en evidencia que todo había sido parte de una broma cuidadosamente diseñada. El contexto ayudó a que el impacto fuera aún mayor. Deportivo Madryn viene de quedarse muy cerca del ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en dos ocasiones consecutivas.
Primero, la eliminación por penales ante Gimnasia de Mendoza y, más tarde, la caída en la final del Reducido frente a Estudiantes de Río Cuarto dejaron una sensación de frustración y el deseo de dar un salto de calidad en el próximo campeonato. En ese escenario, cualquier señal de ambición en el mercado de pases es observada con lupa por los simpatizantes.
El club apeló a un recurso simple pero potente. El primer posteo mostró la imagen de Pol Fernández, volante con pasado reciente en Godoy Cruz y una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, acompañado por una pregunta breve y sugerente: “¿Estás listo, Pol?”. Minutos después, llegó la segunda publicación, esta vez con Wanchope Ábila, delantero identificado con Boca y con experiencia en varios clubes importantes, junto a otra frase cargada de suspenso: “¿Todo bien, Ramón?”.
No hubo aclaraciones, ni comunicados formales, ni palabras como “refuerzo” o “bienvenido”, pero el mensaje fue suficiente para disparar todo tipo de interpretaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron, las publicaciones comenzaron a compartirse y la noticia recorrió distintos espacios vinculados al fútbol de ascenso.
En un mercado donde muchas veces los anuncios se anticipan a través de gestos digitales, las señales parecían claras y el entusiasmo se apoderó del mundo Aurinegro. La posibilidad de sumar dos nombres de ese calibre alimentó el sueño de pelear nuevamente por el ascenso.
Sin embargo, el paso del tiempo empezó a sembrar dudas. No hubo confirmación oficial, ni detalles contractuales, ni fotos con la camiseta del club. A medida que avanzaban las horas, el silencio se volvió elocuente y muchos hinchas ataron cabos. Finalmente, la conclusión fue unánime: Deportivo Madryn había aprovechado el 28 de diciembre para hacer una broma típica del Día de los Inocentes, una fecha en la que los engaños inofensivos suelen ocupar un lugar central.
Lejos de generar enojo, la maniobra fue tomada con humor por buena parte de la hinchada, que destacó la creatividad del club, aunque también recibió cargadas por no haber podido lograr el ascenso esta temporada. Mientras el mercado de pases sigue su curso real, el Aurinegro dejó en claro que, al menos en redes sociales, también sabe jugar su partido.
