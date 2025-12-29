Deportivo Madryn anunció la llegada de dos ex Boca pero era un chiste por el Día de los Inocentes

En un mercado donde muchas veces los anuncios se anticipan a través de gestos digitales, las señales parecían claras y el entusiasmo se apoderó del mundo Aurinegro. La posibilidad de sumar dos nombres de ese calibre alimentó el sueño de pelear nuevamente por el ascenso.

pol wanchope

Sin embargo, el paso del tiempo empezó a sembrar dudas. No hubo confirmación oficial, ni detalles contractuales, ni fotos con la camiseta del club. A medida que avanzaban las horas, el silencio se volvió elocuente y muchos hinchas ataron cabos. Finalmente, la conclusión fue unánime: Deportivo Madryn había aprovechado el 28 de diciembre para hacer una broma típica del Día de los Inocentes, una fecha en la que los engaños inofensivos suelen ocupar un lugar central.

Lejos de generar enojo, la maniobra fue tomada con humor por buena parte de la hinchada, que destacó la creatividad del club, aunque también recibió cargadas por no haber podido lograr el ascenso esta temporada. Mientras el mercado de pases sigue su curso real, el Aurinegro dejó en claro que, al menos en redes sociales, también sabe jugar su partido.