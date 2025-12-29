Los jefes de equipo de la Fórmula 1 armaron su propio top 10 del año: así quedó el ranking
La votación interna de los directores de escudería volvió a destacar el rendimiento puro en pista durante 2025, con dos apariciones sorpresivas y la ausencia de una figura histórica.
La Fórmula 1 dio a conocer, como cada temporada, el ranking alternativo que suele generar tanto debate como interés: la elección de los diez mejores pilotos del año realizada por los jefes de equipo de la categoría. Se trata de una lista que no toma en cuenta posiciones finales del campeonato ni títulos obtenidos, sino una evaluación técnica basada en el rendimiento global, la consistencia, la capacidad de adaptación y el impacto real de cada piloto en pista a lo largo del calendario 2025.
El sistema utilizado replica el esquema de puntuación de los Grandes Premios, con 25 puntos para el primero, 18 para el segundo y así hasta completar diez posiciones. Cada jefe de equipo confeccionó su ranking de manera confidencial, y la sumatoria final determinó el orden definitivo. El resultado volvió a confirmar tendencias, pero también dejó algunas decisiones que no pasaron inadvertidas.
En lo más alto del listado volvió a aparecer Max Verstappen. A pesar de haber perdido el campeonato mundial por apenas dos puntos frente a Lando Norris, el neerlandés sostuvo el respaldo mayoritario de los directores técnicos. Su cierre de temporada, con seis victorias en los últimos nueve Grandes Premios, pesó fuerte en la evaluación. Más allá de no haber retenido el título, los jefes de equipo lo consideraron el piloto más sólido y confiable del año, capaz de maximizar el rendimiento incluso en escenarios complejos.
El segundo lugar quedó para Norris, flamante campeón con McLaren. El británico firmó su mejor temporada en la categoría, con siete triunfos y una regularidad que lo llevó a la consagración. Sin embargo, no logró desbancar a Verstappen del primer puesto en esta encuesta, una señal clara de que, para los técnicos, el rendimiento no siempre se traduce de manera directa en el título.
El podio lo completó Oscar Piastri, quien protagonizó un arranque de campeonato arrollador y durante buena parte del año fue señalado como el principal candidato al título. El australiano mejoró su posición respecto a 2024 y consolidó su imagen como uno de los talentos más completos de la nueva generación. Detrás suyo apareció George Russell, cuarto, tras una temporada consistente con Mercedes que incluyó dos victorias y siete podios.
Uno de los ascensos más llamativos fue el de Fernando Alonso. El español saltó del noveno al quinto puesto, una suba que los jefes de equipo justificaron por su capacidad para exprimir un Aston Martin irregular y exigente. Sin brillar en resultados, su manejo y lectura de carrera fueron altamente valorados.
El top 10 se completó con Carlos Sainz (sexto), beneficiado por un gran cierre de año en Williams; Charles Leclerc (séptimo), afectado por una temporada sin triunfos; y tres nombres que marcaron las principales sorpresas: Oliver Bearman, octavo, como el debutante mejor posicionado; Isack Hadjar, noveno, en su primer año completo; y Nico Hülkenberg, décimo, quien logró su primer podio en la F1.
La ausencia más resonante fue la de Lewis Hamilton, que quedó fuera del top 10 tras un primer año muy por debajo de lo esperado con Ferrari. Tampoco participaron en la votación Red Bull ni Ferrari, un detalle que agrega un matiz particular a un ranking que, aun así, se consolida como una radiografía interna del paddock.
