Los jefes de equipo de la Fórmula 1 armaron su propio top 10 del año: así quedó el ranking

image

Uno de los ascensos más llamativos fue el de Fernando Alonso. El español saltó del noveno al quinto puesto, una suba que los jefes de equipo justificaron por su capacidad para exprimir un Aston Martin irregular y exigente. Sin brillar en resultados, su manejo y lectura de carrera fueron altamente valorados.

El top 10 se completó con Carlos Sainz (sexto), beneficiado por un gran cierre de año en Williams; Charles Leclerc (séptimo), afectado por una temporada sin triunfos; y tres nombres que marcaron las principales sorpresas: Oliver Bearman, octavo, como el debutante mejor posicionado; Isack Hadjar, noveno, en su primer año completo; y Nico Hülkenberg, décimo, quien logró su primer podio en la F1.

La ausencia más resonante fue la de Lewis Hamilton, que quedó fuera del top 10 tras un primer año muy por debajo de lo esperado con Ferrari. Tampoco participaron en la votación Red Bull ni Ferrari, un detalle que agrega un matiz particular a un ranking que, aun así, se consolida como una radiografía interna del paddock.