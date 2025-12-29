Sabalenka y Kyrgios defendieron la Batalla de los Sexos en Dubai ante los duros cuestionamientos
Ambos protagonistas rechazaron las críticas al evento y sostuvieron que el partido ayudó a visibilizar el tenis desde una mirada distinta y más abierta al espectáculo.
Luego de la fuerte repercusión que generó la reciente “Batalla de los Sexos” disputada en Dubai, Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios salieron públicamente a respaldar el evento y a desestimar las críticas que apuntaron contra la exhibición. Para ambos jugadores, el duelo no solo cumplió con su objetivo promocional, sino que también demostró que el tenis puede explorarse desde formatos alternativos sin perder competitividad ni interés.
El partido, que terminó con victoria del australiano por 6-3 y 6-3 ante la número uno del mundo de la WTA, fue cuestionado por distintos sectores del ambiente tenístico. Algunas voces señalaron que la propuesta banalizaba el tenis femenino y carecía del peso simbólico que tuvo el histórico enfrentamiento de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs. Incluso la propia King relativizó la importancia del choque actual, mientras que otras exjugadoras lo calificaron como una maniobra puramente comercial.
Frente a ese escenario, Sabalenka fue contundente en su defensa. En conferencia de prensa, expresó: "Sinceramente, no entiendo cómo la gente ha podido encontrar algo negativo en este evento. Creo que, para la WTA, simplemente demostré que estaba jugando un gran tenis; fue un partido entretenido... no fue un 6-0 y 6-0. Fue una gran lucha, fue interesante de ver y atrajo más atención hacia el tenis. Las leyendas lo estaban viendo; personas muy importantes me enviaron mensajes, deseándome lo mejor y diciéndome que lo iban a ver desde diferentes ámbitos de la vida".
La bielorrusa remarcó que el objetivo principal fue ampliar el alcance del deporte y atraer nuevas miradas, más allá de los circuitos tradicionales. En ese sentido, agregó: "La idea es ayudar a que nuestro deporte crezca y mostrar el tenis desde una perspectiva diferente, que los eventos de tenis pueden ser divertidos y que podemos hacerlos casi tan importantes como los partidos del Grand Slam".
Kyrgios superó a Sabalenka con comodida y generó duras críticas a la Batalla de los Sexos
Kyrgios, por su parte, también defendió con firmeza la propuesta y puso el foco en el nivel competitivo que mostró Sabalenka. El australiano recordó su propio recorrido en el circuito y subrayó el valor del desafío: "Permítanme recordarles que soy una de las 16 personas que han vencido a Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal han perdido contra mí. Ella acaba de demostrar que puede salir ahí fuera y competir contra alguien que ha vencido a los mejores de todos los tiempos. No hay nada más que lo positivo que se puede sacar de esto".
Además, el exfinalista de Wimbledon destacó el impacto mediático del evento y la conversación global que se generó alrededor del partido. Según su mirada, la polémica también es una forma de visibilidad: "Todos los que eran negativos lo vieron. Eso es lo curioso del asunto, ya que probablemente haya sido el evento más comentado en el mundo del deporte en los últimos seis meses, si tenemos en cuenta la cantidad de interacciones que hubo en las redes sociales y en las noticias.
"Estoy seguro de que la próxima vez que lo hagamos, si yo formo parte de ello y ella también, será un movimiento cultural que se repetirá con más frecuencia, y creo que es un paso en la dirección correcta", cerró el australiano ante los micrófonos.
Mientras el debate sigue abierto, tanto Sabalenka como Kyrgios coinciden en un punto central: el partido cumplió con su propósito de generar conversación, atraer miradas ajenas al tenis y explorar nuevas formas de mostrar el deporte. Para ellos, más allá del resultado y de las críticas, la experiencia en Dubai dejó una señal clara de que el tenis también puede reinventarse sin perder identidad.
