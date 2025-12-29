Sabalenka y Kyrgios defendieron la Batalla de los Sexos en Dubai ante los duros cuestionamientos

sabalenka kyrgios 2

Además, el exfinalista de Wimbledon destacó el impacto mediático del evento y la conversación global que se generó alrededor del partido. Según su mirada, la polémica también es una forma de visibilidad: "Todos los que eran negativos lo vieron. Eso es lo curioso del asunto, ya que probablemente haya sido el evento más comentado en el mundo del deporte en los últimos seis meses, si tenemos en cuenta la cantidad de interacciones que hubo en las redes sociales y en las noticias.

"Estoy seguro de que la próxima vez que lo hagamos, si yo formo parte de ello y ella también, será un movimiento cultural que se repetirá con más frecuencia, y creo que es un paso en la dirección correcta", cerró el australiano ante los micrófonos.

Mientras el debate sigue abierto, tanto Sabalenka como Kyrgios coinciden en un punto central: el partido cumplió con su propósito de generar conversación, atraer miradas ajenas al tenis y explorar nuevas formas de mostrar el deporte. Para ellos, más allá del resultado y de las críticas, la experiencia en Dubai dejó una señal clara de que el tenis también puede reinventarse sin perder identidad.