Insólito cruce en la NBA: dos jugadores terminaron a golpes en un partido entre Pelicans y Suns
José Alvarado y Mark Williams se fueron a las piñas en pleno partido entre Pelicans y Suns, protagonizando uno de los episodios más polémicos de la NBA 2025-2026
A pocos días del cierre del año, la NBA sumó un episodio que ya se perfila como uno de los más controversiales de la temporada 2025-2026. El partido entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns, disputado en el Smoothie King Center, quedó marcado por una pelea que eclipsó el desarrollo deportivo del encuentro.
El clima venía cargado desde antes. Se trataba del segundo enfrentamiento en menos de 24 horas entre ambos equipos y las tensiones del primer duelo todavía estaban latentes. Con poco más de dos minutos por jugarse del tercer cuarto y los Suns arriba 87 a 83, una acción en mitad de cancha encendió la mecha.
El cruce entre Alvarado y Williams que desató la polémica
En una ofensiva de Phoenix, Mark Williams le cometió una cortina a José Alvarado. Los árbitros sancionaron falta, pero el pivote fue más allá y empujó por la espalda al base de los Pelicans. La reacción fue inmediata: Alvarado se dio vuelta, lo encaró pese a la enorme diferencia física y ambos comenzaron a intercambiar golpes en el centro de la cancha.
La escena fue tan sorpresiva como impactante. Williams supera a Alvarado por más de 30 centímetros de estatura, pero eso no evitó que la discusión escalara rápidamente a una pelea a puño limpio. Compañeros, entrenadores y personal de seguridad intervinieron de inmediato para evitar que la situación pasara a mayores.
Tras detener el juego y deliberar, los árbitros resolvieron expulsar a ambos jugadores por conducta antideportiva. El episodio se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.
En lo deportivo, los Phoenix Suns lograron mantener la calma y sellaron una nueva victoria como visitantes por 123 a 114, completando la barrida en los dos partidos disputados en Nueva Orleans. Devin Booker fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos, mientras que en los Pelicans se destacaron Trey Murphy III, con 24, y Zion Williamson, con 22 saliendo desde el banco.
La NBA aún no emitió un comunicado oficial sobre posibles sanciones adicionales, aunque se espera una investigación para determinar si habrá suspensiones o multas. Mientras tanto, la pelea entre Alvarado y Williams ya quedó instalada como una de las imágenes más fuertes del año en la mejor liga de básquet del mundo.
