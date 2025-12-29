Insólito cruce en la NBA: dos jugadores terminaron a golpes en un partido entre Pelicans y Suns

En lo deportivo, los Phoenix Suns lograron mantener la calma y sellaron una nueva victoria como visitantes por 123 a 114, completando la barrida en los dos partidos disputados en Nueva Orleans. Devin Booker fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos, mientras que en los Pelicans se destacaron Trey Murphy III, con 24, y Zion Williamson, con 22 saliendo desde el banco.

La NBA aún no emitió un comunicado oficial sobre posibles sanciones adicionales, aunque se espera una investigación para determinar si habrá suspensiones o multas. Mientras tanto, la pelea entre Alvarado y Williams ya quedó instalada como una de las imágenes más fuertes del año en la mejor liga de básquet del mundo.