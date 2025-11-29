Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC) por la vuelta de la final del Reducido de Primera Nacional: los detalles
El León cordobés viaja a Puerto Madryn con un importante triunfo en el partido de vuelta y la ilusión de ascender tras más de cuatro décadas.
Todo se define este domingo. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto chocan en el Estadio Abel Sastre a partir de las 17:00 en el crucial partido de vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. El desafío es monumental para el equipo local: el León del Imperio llega a Chubut con una ventaja de 2-0 lograda en la ida, buscando sellar su histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El resultado de la semana pasada en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini fue un golpe para Madryn. Los goles de Tomás González y Juan Antonini le dieron a Estudiantes (RC) una diferencia significativa.
El Aurinegro está obligado a ganar por al menos dos goles para forzar el tiempo extra y, eventualmente, los penales. Es vital recordar que, a diferencia de las rondas previas del Reducido, en esta final no aplica la ventaja deportiva por mejor posición en la tabla.
El recorrido de Deportivo Madryn hasta esta instancia no fue sencillo. Eximido de la primera ronda por haber disputado (y perdido por penales) la primera final de la categoría contra Gimnasia de Mendoza, el club de Chubut se metió en la gran definición tras superar a Gimnasia de Jujuy en cuartos, una serie que estuvo marcada por una fuerte controversia por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña (posteriormente desestimadas por la Justicia).
En semifinales, su mejor posición anual le sirvió para dejar en el camino a Deportivo Morón tras un empate global 1-1.
Estudiantes de Río Cuarto cimentó su pase a la final con una trayectoria sólida en el Reducido. En la primera fase superó a Patronato por 2-1. Luego, se impuso con autoridad en la segunda ronda ante Gimnasia y Tiro de Salta con un 2-0 global. Finalmente, en semifinales, logró su cupo en la definición al empatar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, prevaleciendo gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la temporada.
Probables formaciones del duelo
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel y Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís y Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba.
Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente; Cuello o Morales; Martín Garnerone y Lucas González.
Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC): datos del partido
- Hora: 17
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Abel Sastre
