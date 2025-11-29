Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC) por la vuelta de la final del Reducido de Primera Nacional: los detalles

Estudiantes de Río Cuarto cimentó su pase a la final con una trayectoria sólida en el Reducido. En la primera fase superó a Patronato por 2-1. Luego, se impuso con autoridad en la segunda ronda ante Gimnasia y Tiro de Salta con un 2-0 global. Finalmente, en semifinales, logró su cupo en la definición al empatar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, prevaleciendo gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la temporada.

Probables formaciones del duelo

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel y Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís y Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente; Cuello o Morales; Martín Garnerone y Lucas González.

Deportivo Madryn vs. Estudiantes (RC): datos del partido

Hora: 17

TV: TyC Sports

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Abel Sastre