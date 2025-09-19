Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Gimnasia y, por ahora, es puntero del Grupo B
Con una racha de 25 partidos sin perder como local, el Malevo busca acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores frente a un Lobo golpeado.
Deportivo Riestra venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes en el estadio Guillermo Laza, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 y, al menos por ahora, quedó como puntero del Grupo B, en medio de una gran racha de 25 partidos sin perder como local.
Milton Céliz fue el encargado de convertir el gol del triunfo para el conjunto local, dejando al Lobo más herido de lo que había llegado a este partido: está undécimo en la tabla de posiciones, con 16 puntos, y muy complicado en la tabla de promedios.
Riestra vs. Gimnasia: resultado en vivo
Cómo llegaron Riestra y Gimnasia a este duelo
El Malevo venía de demostrar una vez más por qué su casa se convirtió en un verdadero bastión, lo que ratificó este viernes. En la jornada pasada venció 2-0 a Central Córdoba, resultado que lo dejó a tiro de la punta del grupo y con serias aspiraciones de meterse en la próxima Copa Libertadores. Bajo la conducción de Gustavo Benítez, combina solidez defensiva con eficacia ofensiva, lo que explica su sorprendente ascenso en los últimos campeonatos.
Del otro lado, Gimnasia no atraviesa su mejor presente. El Tripero perdió en El Bosque ante Unión por 3-1 y dejó una floja imagen, algo que su técnico Alejandro Orfila reconoció abiertamente en conferencia de prensa. “Fallamos en el juego y me hago cargo”, señaló el DT, que ahora busca rearmar a su equipo para intentar sumar en un escenario siempre complicado.
Riestra vs. Gimnasia: formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Riestra vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: TNT Sports Premium.
