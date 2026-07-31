Deportivo Riestra vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Guapo" llega al Guillermo Laza con el objetivo de extender su invicto y consolidarse en los puestos de vanguardia de la Zona B. Los detalles en la nota.
Deportivo Riestra y Barracas Central protagonizarán este domingo uno de los cruces interzonales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.
El partido se disputará desde las 14:30 en el estadio Guillermo Laza y será televisado por ESPN Premium. Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Damián Espinoza, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.
El "Malevo" tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura al golear 3 a 0 a Boca en condición de local, uno de los resultados más resonantes del inicio del certamen.
Sin embargo, en la segunda fecha no pudo sostener ese nivel y cayó frente a Defensa y Justicia. Ahora buscará recuperarse ante su gente para volver a meterse en los puestos de vanguardia.
Barracas Central, por su parte, atraviesa un gran presente en el campeonato. El "Guapo" debutó con un histórico triunfo por 1 a 0 frente a River en el estadio Monumental y ratificó su buen comienzo al vencer a Aldosivi en la segunda jornada.
Con puntaje ideal, el conjunto dirigido por Damián Ayude intentará prolongar su racha positiva y mantenerse entre los líderes de la Zona A.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario