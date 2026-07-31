MinutoUno

Deportivo Riestra vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Guapo" llega al Guillermo Laza con el objetivo de extender su invicto y consolidarse en los puestos de vanguardia de la Zona B. Los detalles en la nota.

Riestra y Barracas chocan en el Guillermo Laza. 

Riestra y Barracas chocan en el Guillermo Laza. 

Deportivo Riestra y Barracas Central protagonizarán este domingo uno de los cruces interzonales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido se disputará desde las 14:30 en el estadio Guillermo Laza y será televisado por ESPN Premium. Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Damián Espinoza, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.

El "Malevo" tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura al golear 3 a 0 a Boca en condición de local, uno de los resultados más resonantes del inicio del certamen.

Sin embargo, en la segunda fecha no pudo sostener ese nivel y cayó frente a Defensa y Justicia. Ahora buscará recuperarse ante su gente para volver a meterse en los puestos de vanguardia.

Barracas Central se encuentra invicto en el Torneo Clausura.

Barracas Central se encuentra invicto en el Torneo Clausura.

Barracas Central, por su parte, atraviesa un gran presente en el campeonato. El "Guapo" debutó con un histórico triunfo por 1 a 0 frente a River en el estadio Monumental y ratificó su buen comienzo al vencer a Aldosivi en la segunda jornada.

Con puntaje ideal, el conjunto dirigido por Damián Ayude intentará prolongar su racha positiva y mantenerse entre los líderes de la Zona A.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026 - Interzonal

  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
  • Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.
  • Estadio: Guillermo Laza.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Nicolás Lamolina.
  • TV: ESPN Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas