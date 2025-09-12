Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Enfrente, Central Córdoba de Santiago del Estero también atraviesa una buena racha en el campeonato, ocupando el segundo puesto de la Zona A con un invicto de siete partidos. Sin embargo, su ánimo se vio afectado tras la derrota 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina.

El resultado de la copa generó un fuerte cruce entre el técnico Gustavo De Felippe y la directiva. El entrenador expresó su frustración por la falta de refuerzos, señalando que "en el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado". Tras este tropiezo, el "Ferroviario" buscará reponerse y pelear por la punta, que actualmente ostenta Barracas Central.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín y Matías Godoy o Lucas Besozzi; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Datos de Central Córdoba vs. Deportivo Riestra