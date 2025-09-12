Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En tanto, San Lorenzo llega a este partido después de un empate con sabor agridulce en el clásico ante Huracán, un encuentro en el que jugó con un hombre de más durante gran parte del tiempo. Con 12 puntos, una victoria en Avellaneda le permitiría alcanzar a River de manera momentánea en la cima de la tabla.

El equipo se presenta en medio de un clima institucional convulso. Se confirmó la fecha de indagatoria para el presidente Marcelo Moretti, quien enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de una firma en un documento oficial del club.

Formaciones de Racing vs. San Lorenzo

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos de Racing vs. San Lorenzo

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Cilindro de Avellaneda