Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El conjunto de Gustavo Costas necesita sumar de local ante el de Ayude, que podría subirse a la cima. Se espera un partidazo.
Racing recibe este viernes a San Lorenzo en un clásico picante, en el marco del partido interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El choque se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium.
Racing enfrenta un momento crítico en el Torneo Clausura. Con apenas cuatro puntos en siete fechas, el equipo se encuentra en el antepenúltimo puesto.
Su desempeño en casa es especialmente preocupante, ya que perdió todos los partidos disputados en el Cilindro, marcando el peor arranque de su historia como local. Además, se confirmó que los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez se jugarán sin público visitante.
En tanto, San Lorenzo llega a este partido después de un empate con sabor agridulce en el clásico ante Huracán, un encuentro en el que jugó con un hombre de más durante gran parte del tiempo. Con 12 puntos, una victoria en Avellaneda le permitiría alcanzar a River de manera momentánea en la cima de la tabla.
El equipo se presenta en medio de un clima institucional convulso. Se confirmó la fecha de indagatoria para el presidente Marcelo Moretti, quien enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de una firma en un documento oficial del club.
Formaciones de Racing vs. San Lorenzo
Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Datos de Racing vs. San Lorenzo
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario