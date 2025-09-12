Huracán vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En tanto, la actualidad de Vélez Sarsfield no podría ser mejor. El equipo de Liniers llega con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y viene de coronarse campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba con un doblete de Jano Gordon.

Además, el "Fortín" se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. Con el ánimo por las nubes, Vélez ahora tiene un nuevo objetivo: alcanzar a River en la cima de la Zona A, de la cual lo separa un solo punto.

Probables formaciones de Huracán vs. Vélez

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos de Huracán vs. Vélez

Hora: 19.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Tomás Adolfo Ducó