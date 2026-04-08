Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026.
En el marco de la primera fecha del Grupo A, Estudiantes de La Plata vuelve a escena en la Copa Libertadores 2026 este miércoles, desde las 21, al visitar a Independiente Medellín de Colombia en el estadio Atanasio Girardot.
El “Pincha” llega a este debut en un momento sumamente positivo. Actualmente se ubica en los primeros puestos de la Zona A del Torneo Apertura y viene de avanzar con autoridad en la Copa Argentina tras golear a Ituzaingó, lo que refuerza la confianza del plantel. Con una rica historia en la competencia, donde supo levantar el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009), el "León" intentará volver a posicionarse entre los grandes del continente.
Por su parte, Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento en el ámbito local. El conjunto colombiano se encuentra en la parte baja de la tabla en su liga, ocupando el decimocuarto puesto tras 15 jornadas. Sin embargo, logró meterse en la fase de grupos de la Libertadores luego de superar a Liverpool y Juventud Las Piedras en las instancias preliminares, lo que demuestra su capacidad para competir en el plano internacional.
Formaciones de Independiente Medellín vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026
- Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Independiente Medellín vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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