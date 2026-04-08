Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata

El “Pincha” llega a este debut en un momento sumamente positivo. Actualmente se ubica en los primeros puestos de la Zona A del Torneo Apertura y viene de avanzar con autoridad en la Copa Argentina tras golear a Ituzaingó, lo que refuerza la confianza del plantel. Con una rica historia en la competencia, donde supo levantar el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009), el "León" intentará volver a posicionarse entre los grandes del continente.