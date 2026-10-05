Deportivo Riestra y Central Córdoba igualaron 1-1 por el Torneo Clausura
El Malevo y el Ferroviario no se sacaron ventajas en un duelo clave por la fecha 11. Céliz abrió la cuenta con un golazo de tiro libre y Santos decretó las tablas definitivas.
Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero no se sacaron diferencias e igualaron 1-1 en el Guillermo Laza, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El punto le sirvió un poco más al conjunto local, que sigue sumando para tomar distancia en la zona baja de la tabla general.
El duelo comenzó a puro ritmo y con emociones bien tempranas. Apenas transcurrían 3 minutos del primer tiempo cuando Milton Céliz frotó la lámpara y ejecutó un tiro libre brillante para vencer la resistencia del arquero visitante y poner en ventaja al Malevo. Sin embargo, el equipo santiagueño no se desesperó, adelantó sus líneas en busca de la paridad y encontró recompensa antes del descanso. A los 38 minutos, Michael Santos pescó un rebote dentro del área chica y estampó la igualdad para el Ferroviario.
Durante el complemento, la intensidad del juego decayó y ninguno logró imponer condiciones con claridad para romper la paridad. Con el pitazo final y el reparto de unidades, Deportivo Riestra alcanzó la línea de las 11 unidades en la tabla de posiciones de la Zona A. No obstante, el dato más valioso para los locales pasa por la permanencia: la unidad cosechada le permite estirar a seis puntos la ventaja sobre Aldosivi, el equipo que hoy por hoy estaría perdiendo la categoría por la Tabla Anual.
Por el lado de Central Córdoba, la pálida cosecha en lo que va del certamen se profundiza. El conjunto santiagueño sigue sin encontrar regularidad en la competencia doméstica, quedó relegado en la anteúltima colocación del grupo con apenas 9 puntos y necesita volver a sumar de a tres con urgencia en las próximas fechas para no complicar su horizonte.
Milton Céliz, a los 3 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Malevo:
Michael Santos apareció adentro del área e igualó el encuentro a los 38 minutos:
Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Gonzalo Miño, Alan Pérez, Juan Bracamonte; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Maximiliano Monje, Gaspar Stringa; Alexander Díaz y Jonathan Graneros. DT: Gustavo Duró.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Matías Vera, Lucas González; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Martín Cuitiño. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports.
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