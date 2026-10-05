Deportivo Riestra y Central Córdoba igualaron 1-1 por el Torneo Clausura

Durante el complemento, la intensidad del juego decayó y ninguno logró imponer condiciones con claridad para romper la paridad. Con el pitazo final y el reparto de unidades, Deportivo Riestra alcanzó la línea de las 11 unidades en la tabla de posiciones de la Zona A. No obstante, el dato más valioso para los locales pasa por la permanencia: la unidad cosechada le permite estirar a seis puntos la ventaja sobre Aldosivi, el equipo que hoy por hoy estaría perdiendo la categoría por la Tabla Anual.