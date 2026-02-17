River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En un presente complicado, el "Millonario" debuta este martes en el certamen federal, con la necesidad imperiosa de no sufrir ninguna sorpresa.
River y Ciudad de Bolívar chocan este martes en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que lo tiene al conjunto de la Liga Profesional de Fútbol contra las cuerdas por un presente futbolístico complicado, y que se le presenta al del Ascenso como la oportunidad de hacer historia.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Único del Parque La Pedrera, con arbitraje de Nicolás Ramírez. Se podrá ver por TyC Sports.
No es un partido más, ya que una victoria del "Millonario" no calmará las aguas tras las recientes caídas en fila ante Tigre y Argentinos; mientras que una derrota ante el conjunto del Ascenso podría ser trágico.
Se trata de un partido que lo tiene a River como favorito pero que una derrota, en medio de la crisis en el Torneo Apertura 2026, podría ser crucial para el futuro cercano del equipo de Marcelo Gallardo.
En este contexto, y con las bajas confirmadas de Franco Armani, Huevo Acuña, Juan Portillo y Sebastián Driussi, el "Muñeco" no prepara muchos cambios respecto a la derrota ante el "Bicho" y pondrá lo mejor a disposición en busca de no sufrir ninguna sorpresa.
Formaciones de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
Datos de River vs. Ciudad de Bolívar
- Hora: 22.00
- TV: TyC Sports
- Estadio: Parque La Pedrera, San Luis
- Árbitro: Nicolás Ramírez
