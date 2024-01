Deportivo Riestra, la sensación del torneo: su entrenador reveló los secretos del equipo

Los llamados de atención pueden ir desde una llegada tarde a una entrenamiento hasta una suba en el peso estipulado por el cuerpo técnico. Y fue justamente su entrenador, Matías Módolo, quién contó algunas infidencias del equipo y reveló algunos detalles de lo que vienen haciendo junto a los jugadores.

image.png

“El tema de las multas, el vestuario es una máxima que es de los futbolistas, yo no entro nunca y si tengo que entrar pido permiso porque es el ámbito de ellos. Me parece que contribuyen al orden y la disciplina que se intenta mantener en el club, me parece bárbaro si son normas de convivencia generadas por ellos porque es muy importante que si se pone un reglamento se respete”, comenzó diciendo el DT en una charla con Bolavip.

Y además, agregó: “Si eso contribuye al buen funcionamiento del grupo, a la cohesión grupal, y a la armonía en cuanto a los horarios y entender que todos tenemos que estar enfocados, me parece bárbaro”.

image.png

LAS MULTAS QUE TIENE DEPORTIVO RIESTRA

Si alguien falta al entrenamiento sin aviso: $100.000

Si alguien saca el celular en la comida: $50.000

Si alguien llega con +/- 1kg: $40.000