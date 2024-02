Deportivo Riestra no logra ganar: cayó ante Vélez por 2-1

Riestra lleva un empate (0-0 contra Instituto de Córdoba) y -ahora- cuatro derrotas de manera consecutiva (2-0 vs. Argentinos, 1-0 vs. Barracas Central, 3-0 vs. River Plate y 2-1 vs. Vélez), por lo que está último en la tabla de promedios y en la general. No obstante, el Fortín, que es uno de los complicados en el promedio, sumó sus primeros tres puntos contra Gimnasia (3-1) en su última presentación y hoy volvió a ganar.

El primer gol de Mauro Ortíz en primera división

Embed PRIMER GOL DE RIESTRA EN PRIMERA DIVISÓN Mauro Ortíz sacó un remate cruzado y puso el 1-0 ante Vélez#LPFXTNTSports pic.twitter.com/GtvpHu8Wsr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2024

FORMACIONES

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro Torres, Nahuel Iribarren y Nicolás Dematei; Maximiliano Rodríguez, Joaquín Borja, Milton Céliz y Pedro Ramírez; Walter Acuña y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.

Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Aquino y Agustín Bouzat; Rodrigo Piñeiro, Matías Pellegrini, Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.