Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco: "Es uno de los más emocionantes"
El piloto argentino afrontará uno de los fines de semana más exigentes del calendario con la ilusión de volver a sumar puntos y ratificar el crecimiento mostrado.
La Fórmula 1 desembarca nuevamente en uno de sus escenarios más emblemáticos. El Gran Premio de Mónaco marcará el inicio de una intensa gira europea y pondrá a prueba tanto a los pilotos como a los equipos en un circuito donde la precisión resulta tan importante como la velocidad. En ese contexto, Franco Colapinto llega con optimismo y con la intención de prolongar el buen momento que atraviesa Alpine tras las señales positivas mostradas en la última presentación del campeonato.
El argentino destacó el trabajo realizado por toda la estructura de la escudería durante los días posteriores a la competencia disputada en Canadá. Lejos de tomarse un respiro, aprovechó la semana para profundizar la preparación junto a ingenieros y mecánicos, convencido de que cada detalle puede marcar diferencias en un trazado tan particular como el de Montecarlo.
“Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo”, expresó el bonaerense al analizar los días previos a la cita en el Principado. Las sensaciones dentro del equipo son alentadoras y existe confianza en poder trasladar ese rendimiento a una pista donde los márgenes de error prácticamente no existen.
Tras la competencia en suelo canadiense, se involucró de lleno en las tareas de desarrollo. Según explicó, gran parte de su tiempo estuvo dedicado al trabajo en el simulador y a reuniones técnicas destinadas a optimizar la puesta a punto del monoplaza. “El lunes siguiente a la carrera estuve en el simulador y trabajé duro con el equipo antes de una breve visita a París por mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto!”, comentó.
Luego de esa breve pausa personal, retomó inmediatamente las actividades en la sede principal de Alpine: “Después, regresé directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año”, agregó.
Qué dijo Franco Colapinto sobre el Gran Premio que se viene
La llegada a Montecarlo representa un desafío especial para cualquier piloto. Las calles estrechas, los muros pegados al trazado y la imposibilidad de cometer errores convierten cada vuelta en un examen permanente. Colapinto reconoció que se trata de una experiencia única y que siente una gran motivación por competir allí con los autos de la actual generación.
“El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los autos de este año, más ligeros y ágiles”, señaló. La evolución técnica de los monoplazas genera expectativas adicionales para quienes deberán enfrentar uno de los recorridos más complejos del campeonato.
Como ocurre habitualmente en Mónaco, el argentino considera que la clasificación será determinante para definir las aspiraciones del fin de semana. La dificultad para realizar adelantamientos convierte a la sesión del sábado en una instancia decisiva. “Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante del año”, explicó.
Consciente de la exigencia que representa la prueba, Colapinto también dejó en claro cuál será la meta principal del equipo: “Va a ser un fin de semana intenso, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento”. Con confianza, preparación y un Alpine que parece haber encontrado un camino de crecimiento, el argentino buscará destacarse en una de las carreras más prestigiosas y desafiantes del calendario mundial.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
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