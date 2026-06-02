Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco: "Es uno de los más emocionantes"

Luego de esa breve pausa personal, retomó inmediatamente las actividades en la sede principal de Alpine: “Después, regresé directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año”, agregó.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el Gran Premio que se viene

La llegada a Montecarlo representa un desafío especial para cualquier piloto. Las calles estrechas, los muros pegados al trazado y la imposibilidad de cometer errores convierten cada vuelta en un examen permanente. Colapinto reconoció que se trata de una experiencia única y que siente una gran motivación por competir allí con los autos de la actual generación.

“El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los autos de este año, más ligeros y ágiles”, señaló. La evolución técnica de los monoplazas genera expectativas adicionales para quienes deberán enfrentar uno de los recorridos más complejos del campeonato.

colapinto monaco

Como ocurre habitualmente en Mónaco, el argentino considera que la clasificación será determinante para definir las aspiraciones del fin de semana. La dificultad para realizar adelantamientos convierte a la sesión del sábado en una instancia decisiva. “Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante del año”, explicó.

Consciente de la exigencia que representa la prueba, Colapinto también dejó en claro cuál será la meta principal del equipo: “Va a ser un fin de semana intenso, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento”. Con confianza, preparación y un Alpine que parece haber encontrado un camino de crecimiento, el argentino buscará destacarse en una de las carreras más prestigiosas y desafiantes del calendario mundial.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.