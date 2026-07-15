La senadora racista de Paraguay celebró la derrota de Francia y dedicó un mensaje a Mbappé: "Karma"

La senadora, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una serie de mensajes contra el futbolista, a quien insultó y atacó con expresiones racistas. Entre otras frases, lo calificó como un "camerunés colonizado" y escribió: "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

La legisladora también afirmó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...".

Finalmente, cerró con otra polémica publicación: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol". Los mensajes se viralizaron rápidamente y provocaron un amplio repudio en redes sociales.

La contundente respuesta de Kylian Mbappé

Horas después, Mbappé utilizó su cuenta de X para responderle directamente a la dirigente paraguaya: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió el delantero francés. Además, el capitán de Les Bleus aclaró que las declaraciones de la senadora no representan al pueblo paraguayo: "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sostuvo.

Por último, Mbappé condenó el contenido de las publicaciones y dejó una fuerte reflexión: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó.