La senadora racista de Paraguay celebró la derrota de Francia y dedicó un mensaje a Mbappé: "Karma"
Celeste Amarilla, la legisladora que se había expresado peyorativamente hacia Francia tras la derrota de Paraguay, festejó la eliminación de Les Bleus.
Tras la inesperada eliminación de Francia del Mundial 2026, la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, llegó este miércoles al Congreso con un look inspirado en España, gozando la derrota del equipo de Kylian Mbappé, con quien se había cruzado luego de que Les Bleus dejaran afuera a su país.
La legisladora, envuelta recientemente en una fuerte polémica por sus críticas al delantero francés y sus expresiones racistas sobre el país europeo, volvió a la carga ante los medios y aseguró que a Mbappé "le llegó el karma" tras la eliminación de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.
Con una sonrisa de oreja a oreja, Amarilla lució un atuendo en rojo y amarillo y explicó el motivo de su elección: "Como muchos, feliz con España. La Madre Patria". Ante las preguntas de la prensa, detalló: "Homenaje a España, saquito de Zara y esto de otra tienda de España".
La senadora desató un fuerte escándalo tras lanzar comentarios racistas contra Mbappé, lo que obligó al gobierno paraguayo a publicar un comunicado para rechazar categóricamente sus declaraciones. Frente a esto, Amarilla minimizó la situación asegurando que "jurídicamente no hay nada" y celebró la eliminación del delantero francés, argumentando que sus ataques fueron en realidad una forma de defender a los jugadores paraguayos.
Qué había respondido Mbappé tras los dichos racistas de Celeste Amarilla
La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en un fuerte cruce fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes racistas contra Kylian Mbappé y el capitán francés respondió con un contundente descargo en sus redes sociales.
La senadora, del Partido Liberal Radical Auténtico, publicó una serie de mensajes contra el futbolista, a quien insultó y atacó con expresiones racistas. Entre otras frases, lo calificó como un "camerunés colonizado" y escribió: "En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".
La legisladora también afirmó: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...".
Finalmente, cerró con otra polémica publicación: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol". Los mensajes se viralizaron rápidamente y provocaron un amplio repudio en redes sociales.
La contundente respuesta de Kylian Mbappé
Horas después, Mbappé utilizó su cuenta de X para responderle directamente a la dirigente paraguaya: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió el delantero francés. Además, el capitán de Les Bleus aclaró que las declaraciones de la senadora no representan al pueblo paraguayo: "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sostuvo.
Por último, Mbappé condenó el contenido de las publicaciones y dejó una fuerte reflexión: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó.
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