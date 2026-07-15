En Francia apuntaron contra Michael Olise tras la caída ante España: "Lo sentaban en la mesa con..."

Las estadísticas del encuentro reflejan un rendimiento muy diferente al que Olise había exhibido durante el resto del Mundial. El futbolista perdió la posesión en veinte oportunidades, no consiguió superar rivales mediante el regate y sufrió constantemente la presión ejercida por el mediocampo español, especialmente por Rodri. Incluso estuvo cerca de ser expulsado tras una fuerte infracción en los primeros minutos del partido y finalmente fue reemplazado cuando transcurrían 72 minutos.

En Francia hay enojo porque dicen que Olise se borró contra España

Las críticas resultaron todavía más fuertes debido a que, pocos días antes de la semifinal, había recibido enormes elogios por parte de una leyenda del fútbol francés. Patrick Vieira, campeón del mundo en 1998 y actual entrenador, había asegurado públicamente que el atacante estaba llamado a convertirse en el heredero de figuras históricas como Michel Platini y Zinedine Zidane.

“Tuvimos a Michel Platini y a Zinedine Zidane, y ahora creo firmemente que tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro con todas las cualidades para brillar en los grandes escenarios”, había declarado Vieira antes del partido. El contraste entre aquellas palabras y el rendimiento mostrado frente a España alimentó todavía más las críticas posteriores.

Lo que parecía ser la consolidación definitiva de una nueva estrella francesa terminó convirtiéndose en una actuación decepcionante en el partido más importante del torneo.