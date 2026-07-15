En Francia apuntaron contra Michael Olise tras la caída ante España: "Lo sentaban en la mesa con..."
La eliminación en las semifinales del Mundial 2026 desató una ola de cuestionamientos en el fútbol francés. El durísimo análisis del periodista Daniel Riolo.
La derrota frente a España en las semifinales del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en Francia. Después de un torneo en el que Les Bleus habían mostrado un rendimiento convincente y llegaban como uno de los máximos candidatos al título, la caída por 2-0 abrió rápidamente el debate sobre los responsables del fracaso. Entre todos los nombres, el que quedó bajo la lupa fue el de Michael Olise.
El atacante del Bayern Múnich había llegado al encuentro frente al conjunto español como uno de los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo. Sus cinco asistencias y su influencia ofensiva lo habían convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato, además de despertar elogios de exjugadores y analistas.
Sin embargo, su rendimiento en la semifinal estuvo muy lejos de las expectativas y eso provocó una inmediata reacción de la prensa francesa. Uno de los cuestionamientos más severos fue realizado por Daniel Riolo, reconocido periodista del programa After Foot de RMC, quien utilizó una comparación contundente para describir la diferencia entre las expectativas generadas y el nivel mostrado por el futbolista.
"Lo sentaban en la mesa con Zidane y Platini y no está ni en la cocina"
“Estábamos todos borrachos. A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina”, disparó Riolo, en una de las frases que más repercusión generó tras la eliminación francesa. El periodista no solo cuestionó la actuación individual del mediapunta, sino que también explicó por qué considera que España logró neutralizar completamente su juego.
“Lo que ha hecho desde el inicio de la competición, lo ha hecho porque tenía espacio y comodidad. La comodidad para dar pases y organizarse. Desde que hubo más presión en el centro del campo, cuando le llegó más rápido, nos dimos cuenta de nuevo de que el rol de número 10 ya no existe en el fútbol actual”, analizó.
Las estadísticas del encuentro reflejan un rendimiento muy diferente al que Olise había exhibido durante el resto del Mundial. El futbolista perdió la posesión en veinte oportunidades, no consiguió superar rivales mediante el regate y sufrió constantemente la presión ejercida por el mediocampo español, especialmente por Rodri. Incluso estuvo cerca de ser expulsado tras una fuerte infracción en los primeros minutos del partido y finalmente fue reemplazado cuando transcurrían 72 minutos.
En Francia hay enojo porque dicen que Olise se borró contra España
Las críticas resultaron todavía más fuertes debido a que, pocos días antes de la semifinal, había recibido enormes elogios por parte de una leyenda del fútbol francés. Patrick Vieira, campeón del mundo en 1998 y actual entrenador, había asegurado públicamente que el atacante estaba llamado a convertirse en el heredero de figuras históricas como Michel Platini y Zinedine Zidane.
“Tuvimos a Michel Platini y a Zinedine Zidane, y ahora creo firmemente que tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro con todas las cualidades para brillar en los grandes escenarios”, había declarado Vieira antes del partido. El contraste entre aquellas palabras y el rendimiento mostrado frente a España alimentó todavía más las críticas posteriores.
Lo que parecía ser la consolidación definitiva de una nueva estrella francesa terminó convirtiéndose en una actuación decepcionante en el partido más importante del torneo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario