Se filtró el nombre del futbolista a quien podrían embargarle una fortuna tras un fuerte reclamo en Francia
Mauro Icardi disfruta de unos días en Miami junto a la China Suárez, pero un inesperado revés judicial por una vieja deuda del PSG volvió a complicar su situación económica.
Un nuevo frente judicial complica a Mauro Icardi. De acuerdo con la información difundida por dos periodistas, el delantero argentino arrastra una millonaria deuda con el fisco francés y esa situación podría tener consecuencias sobre el contrato que está próximo a firmar con el Galatasaray.
La periodista Laura Ubfal publicó en su cuenta de X que el salario de Icardi podría ser embargado apenas rubrique su vínculo con el club turco. "Le debe 4 millones de euros al fisco francés", aseguró, al revelar el monto que reclamarían las autoridades tributarias.
Más tarde, Ubfal explicó que la deuda corresponde a impuestos y tasas que el futbolista no habría abonado durante su paso por el PSG, cuando jugó en Francia. Según indicó, el reclamo ya fue enviado a la Justicia de Turquía para avanzar con el proceso de cobro.
En ese contexto, las autoridades francesas solicitaron la colaboración de la Justicia turca con el objetivo de recuperar el dinero adeudado o aplicar medidas sobre los ingresos y bienes que Mauro Icardi posee en ese país, donde actualmente continúa su carrera. La misma versión también fue respaldada por el periodista Pablo Etchegoyen durante su programa de radio.
Mientras tanto, Icardi permanece en Miami disfrutando de unos días de descanso junto a la China Suárez. La pareja comparte sus vacaciones en Estados Unidos y, hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones sobre el conflicto judicial.
Los detalles de la millonaria deuda impositiva que le reclama la agencia de recaudación europea
Durante su participación en LAM, la abogada Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Mauro Icardi al hablar del mes que Francesca e Isabella pasaron viviendo con el futbolista. Según afirmó, las dos menores regresaron con problemas físicos y emocionales que obligaron a realizar controles médicos.
La letrada, que representa a Wanda Nara, sostuvo que la convivencia de las niñas con Mauro Icardi y la China Suárez estuvo muy lejos de lo esperado. "Las nenas estuvieron un mes con Icardi y volvieron muy angustiadas", expresó durante el programa.
Además, Ana Rosenfeld cuestionó al delantero por no haber cumplido con los tratamientos médicos que debían seguir las menores. "Mientras criticaban a mi clienta, las niñas no realizaron los tratamientos correspondientes. Solo las llevaron dos veces, cuando eran controles que debían respetarse", aseguró. También reveló que una de las chicas necesitó atención médica apenas regresó con su madre debido a un fuerte dolor en uno de sus pies.
La abogada explicó que la lesión se produjo mientras la menor realizaba una actividad que tenía expresamente prohibida y que, según sus dichos, Mauro Icardi estaba al tanto de esa restricción. "Wanda recibió a la nena usando pantuflas. La lesión ocurrió hace una semana porque jugó al fútbol descalza y en inflables, algo que no podía hacer. Ahora está bajo seguimiento médico", manifestó.
Para finalizar, Ana Rosenfeld señaló que Wanda Nara quedó muy preocupada por el estado en el que encontró a su hija y remarcó que la menor continuará con controles médicos durante los próximos días, incluso mientras acompaña a su mamá en un viaje previsto para las próximas horas.
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