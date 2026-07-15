Se filtró el nombre del futbolista a quien podrían embargarle una fortuna tras un fuerte reclamo en Francia

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Durante su participación en LAM, la abogada Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Mauro Icardi al hablar del mes que Francesca e Isabella pasaron viviendo con el futbolista. Según afirmó, las dos menores regresaron con problemas físicos y emocionales que obligaron a realizar controles médicos.

La letrada, que representa a Wanda Nara, sostuvo que la convivencia de las niñas con Mauro Icardi y la China Suárez estuvo muy lejos de lo esperado. "Las nenas estuvieron un mes con Icardi y volvieron muy angustiadas", expresó durante el programa.

Además, Ana Rosenfeld cuestionó al delantero por no haber cumplido con los tratamientos médicos que debían seguir las menores. "Mientras criticaban a mi clienta, las niñas no realizaron los tratamientos correspondientes. Solo las llevaron dos veces, cuando eran controles que debían respetarse", aseguró. También reveló que una de las chicas necesitó atención médica apenas regresó con su madre debido a un fuerte dolor en uno de sus pies.

La abogada explicó que la lesión se produjo mientras la menor realizaba una actividad que tenía expresamente prohibida y que, según sus dichos, Mauro Icardi estaba al tanto de esa restricción. "Wanda recibió a la nena usando pantuflas. La lesión ocurrió hace una semana porque jugó al fútbol descalza y en inflables, algo que no podía hacer. Ahora está bajo seguimiento médico", manifestó.

Para finalizar, Ana Rosenfeld señaló que Wanda Nara quedó muy preocupada por el estado en el que encontró a su hija y remarcó que la menor continuará con controles médicos durante los próximos días, incluso mientras acompaña a su mamá en un viaje previsto para las próximas horas.