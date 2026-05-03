Descalificaron a un piloto y cambió la grilla del GP de Miami: ¿Dónde arranca Franco Colapinto?

Franco Colapinto logró su mejor clasificación: larga octavo en Miami Franco Colapinto logró su mejor clasificación: larga octavo en Miami

La fecha en Estados Unidos se presenta como una de las más consistentes para el representante argentino desde su llegada a la máxima categoría. El viernes, Colapinto se ubicó octavo en el ordenamiento para la carrera Sprint, aunque posteriormente sufrió un toque con Max Verstappen en la competencia corta que lo relegó al décimo lugar sin sumar puntos. A pesar de ese incidente, el piloto se mostró conforme con el rendimiento del vehículo y ratificó su buen andar en la clasificación general, metiéndose nuevamente en la Q3 y marcando un tiempo de 1m28s762 que lo dejó en la octava plaza antes de la exclusión de Hadjar.