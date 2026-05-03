Descalificaron a un piloto y cambió la grilla del GP de Miami: ¿Dónde arranca Franco Colapinto?
El piloto argentino sacó provecho de una sanción técnica sobre el corredor de Racing Bulls y avanzó un casillero en la grilla de partida de este domingo.
El Gran Premio de Miami, sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, entregó novedades importantes en la previa a la bandera a cuadros. Tras una sólida jornada de clasificación el sábado en el Autódromo Internacional de Miami, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado oficial que modificó la grilla de largada para la carrera principal de este domingo.
La sanción recayó sobre el piloto Isack Hadjar (Racing Bulls), quien había clasificado en la novena posición, justo a la par de Franco Colapinto. Los comisarios técnicos detectaron una infracción en el monoplaza del francés, ya que la dimensión de la tabla del suelo excedía por dos milímetros el máximo permitido por el reglamento. Esta infracción derivó en su descalificación, por lo que deberá largar desde el fondo de la parrilla. Gracias a esta medida, el pilarense avanzó al octavo puesto de la grilla, quedando ubicado en la cuarta fila a la par de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
La fecha en Estados Unidos se presenta como una de las más consistentes para el representante argentino desde su llegada a la máxima categoría. El viernes, Colapinto se ubicó octavo en el ordenamiento para la carrera Sprint, aunque posteriormente sufrió un toque con Max Verstappen en la competencia corta que lo relegó al décimo lugar sin sumar puntos. A pesar de ese incidente, el piloto se mostró conforme con el rendimiento del vehículo y ratificó su buen andar en la clasificación general, metiéndose nuevamente en la Q3 y marcando un tiempo de 1m28s762 que lo dejó en la octava plaza antes de la exclusión de Hadjar.
La carrera, adelantada por las autoridades de la FIA ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la región de Florida, se pondrá en marcha este domingo a partir de las 14.00 (hora de la Argentina) y será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+.
La grilla de largada - GP de Miami
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Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Charles Leclerc (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Oscar Piastri (McLaren)
Franco Colapinto (Alpine)
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Pierre Gasly (Alpine)
Nico Hülkenberg (Audi)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Oliver Bearman (Haas)
Carlos Sainz Jr. (Williams)
Esteban Ocon (Haas)
Alex Albon (Williams)
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Lance Stroll (Aston Martin)
Valtteri Bottas (Cadillac)
Sergio Pérez (Cadillac)
Gabriel Bortoleto (Audi)
Isack Hadjar (Racing Bulls)*
* Hadjar fue descalificado de la sesión de clasificación por una infracción técnica.
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