Descendió Estudiantes de Río Cuarto: qué necesita para no ser el peor equipo en la historia de los promedios

Con esta derrota, el conjunto riocuartense quedó sin margen matemático tanto en la tabla de promedios como en la Anual, donde acumula apenas 11 puntos en 28 presentaciones durante todo el 2026. A pesar de que Aldosivi —su rival más directo— había caído previamente frente a Sarmiento, a la escuadra del sur de Córdoba no le alcanzó y consumó el retorno a la segunda división, categoría en la que militó entre 2019 y su recordado ascenso a fines de 2025.