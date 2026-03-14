Desde España, aseguran que la UEFA insiste con organizar la Finalissima: dónde se jugaría
El duelo entre España y Argentina sigue en duda por la sede, pero desde Europa aseguran que buscan alternativas para que se juegue.
La Finalissima 2026, que enfrentará a España, campeón de la Eurocopa, y Argentina, campeón de la Copa América, atraviesa un momento de incertidumbre. Según medios españoles, la UEFA está decidida a que el partido se dispute y estudia distintas opciones para asegurar el evento, pese a los problemas logísticos y la falta de acuerdo sobre la sede.
El partido estaba previsto originalmente en Qatar, pero la suspensión de actividades deportivas allí dejó la fecha en suspenso. Ante esta situación, la Real Federación Española (RFEF) propuso como alternativa el Santiago Bernabéu, aunque desde la AFA todavía no confirmaron si aceptarán trasladar el encuentro a España.
Desde Europa aseguran que la UEFA analiza varias sedes posibles, incluso fuera de Qatar o en el continente europeo, y que la intención es garantizar que se juegue el partido entre los campeones. Incluso se barajan planes de contingencia, como un amistoso, si finalmente no se puede organizar en la fecha prevista.
Pese al interés de la UEFA, la situación sigue siendo complicada, ya que la postura argentina sobre la sede aún no se definió, lo que podría generar cambios en la fecha o en el lugar del encuentro. Sin embargo, desde España insisten: no quieren que la Finalissima desaparezca del calendario y trabajan para mantener el choque entre ambos campeones.
La confirmación final de dónde y cuándo se jugará se conocerá en los próximos días, mientras los aficionados esperan que uno de los partidos más atractivos del calendario internacional se lleve a cabo como estaba planeado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario