Desde qué posición larga este domingo Franco Colapinto en el GP de Singapur

“Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”, expresó el corredor argentino tras bajarse del monoplaza. Y agregó: “Una lástima porque era una buena oportunidad”.

El abandono se produjo durante la cuarta vuelta, cuando Colapinto circulaba detrás del auto de seguridad, desplegado tras el accidente de George Russell. El Alpine perdió potencia repentinamente y quedó detenido en la curva 14 del circuito callejero de Marina Bay.

La bronca de Colapinto tras el abandono en la Sprint de Singapur

El argentino había largado desde la undécima posición y afrontaba una carrera con condiciones cambiantes por la lluvia. La neutralización le daba margen para mantenerse en competencia y buscar una oportunidad de recuperar terreno, pero la falla mecánica terminó con sus aspiraciones.

Por el momento, el origen exacto del desperfecto no estaba confirmado. Los primeros indicios apuntaban a un posible problema eléctrico, aunque el equipo debía recuperar los datos del monoplaza para determinar qué había ocurrido.

Colapinto también se refirió a sus expectativas para el resto de la jornada y dejó en claro que su prioridad era volver a pista cuanto antes. “Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, señaló.