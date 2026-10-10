Desde qué posición larga este domingo Franco Colapinto en el GP de Singapur
El piloto argentino ganó un lugar en la parrilla respecto al obtenido en la Qualy por una penalización a Russell.
El piloto argentino Franco Colapinto larga desde la 15.ª posición en la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este domingo.
Aunque originalmente finalizó en el puesto 16° de la clasificación tras quedar eliminado en la segunda tanda (Q2) con su Alpine, el piloto de Pilar logró avanzar un casillero en la grilla de partida debido a una penalización impuesta al británico George Russell.
La carrera se disputa a las 09 (hora de Argentina) en el circuito callejero de Marina Bay.
La frustración de Franco Colapinto tras abandonar en Singapur: "Problema del auto"
Franco Colapinto terminó con las manos vacías en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar en las primeras vueltas por un desperfecto en su Alpine y expresó su frustración por haber perdido una oportunidad para avanzar en una competencia que tuvo múltiples incidentes.
“Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”, expresó el corredor argentino tras bajarse del monoplaza. Y agregó: “Una lástima porque era una buena oportunidad”.
El abandono se produjo durante la cuarta vuelta, cuando Colapinto circulaba detrás del auto de seguridad, desplegado tras el accidente de George Russell. El Alpine perdió potencia repentinamente y quedó detenido en la curva 14 del circuito callejero de Marina Bay.
La bronca de Colapinto tras el abandono en la Sprint de Singapur
El argentino había largado desde la undécima posición y afrontaba una carrera con condiciones cambiantes por la lluvia. La neutralización le daba margen para mantenerse en competencia y buscar una oportunidad de recuperar terreno, pero la falla mecánica terminó con sus aspiraciones.
Por el momento, el origen exacto del desperfecto no estaba confirmado. Los primeros indicios apuntaban a un posible problema eléctrico, aunque el equipo debía recuperar los datos del monoplaza para determinar qué había ocurrido.
Colapinto también se refirió a sus expectativas para el resto de la jornada y dejó en claro que su prioridad era volver a pista cuanto antes. “Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, señaló.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario