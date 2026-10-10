La frustración de Franco Colapinto tras abandonar en Singapur: "Problema del auto"
El piloto argentino debió retirarse de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur por un problema técnico en su Alpine. La falla lo dejó sin chances de avanzar en una competencia marcada por la lluvia y los accidentes.
FórFranco Colapinto terminó con las manos vacías en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar en las primeras vueltas por un desperfecto en su Alpine y expresó su frustración por haber perdido una oportunidad para avanzar en una competencia que tuvo múltiples incidentes.
“Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”, expresó el corredor argentino tras bajarse del monoplaza. Y agregó: “Una lástima porque era una buena oportunidad”.
El abandono se produjo durante la cuarta vuelta, cuando Colapinto circulaba detrás del auto de seguridad, desplegado tras el accidente de George Russell. El Alpine perdió potencia repentinamente y quedó detenido en la curva 14 del circuito callejero de Marina Bay.
La bronca de Colapinto tras el abandono en la Sprint de Singapur
El argentino había largado desde la undécima posición y afrontaba una carrera con condiciones cambiantes por la lluvia. La neutralización le daba margen para mantenerse en competencia y buscar una oportunidad de recuperar terreno, pero la falla mecánica terminó con sus aspiraciones.
Por el momento, el origen exacto del desperfecto no estaba confirmado. Los primeros indicios apuntaban a un posible problema eléctrico, aunque el equipo debía recuperar los datos del monoplaza para determinar qué había ocurrido.
Colapinto también se refirió a sus expectativas para el resto de la jornada y dejó en claro que su prioridad era volver a pista cuanto antes. “Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, señaló.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Singapur
El piloto de Alpine tendrá una nueva oportunidad este sábado, cuando dispute la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Singapur. La sesión está prevista para las 10 de la mañana, hora de la Argentina. El objetivo será dejar atrás el abandono y aprovechar la información disponible para realizar ajustes en el auto. Colapinto había quedado a las puertas de la Q3 en la clasificación para la Sprint, por lo que esperaba tener una nueva oportunidad para mejorar su posición de salida.
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