La frustración de Franco Colapinto tras abandonar en Singapur: "Problema del auto"

Colapinto también se refirió a sus expectativas para el resto de la jornada y dejó en claro que su prioridad era volver a pista cuanto antes. “Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, señaló.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Singapur

El piloto de Alpine tendrá una nueva oportunidad este sábado, cuando dispute la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Singapur. La sesión está prevista para las 10 de la mañana, hora de la Argentina. El objetivo será dejar atrás el abandono y aprovechar la información disponible para realizar ajustes en el auto. Colapinto había quedado a las puertas de la Q3 en la clasificación para la Sprint, por lo que esperaba tener una nueva oportunidad para mejorar su posición de salida.