Desde qué puesto larga Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur
El piloto argentino quiere recuperarse luego de un fin de semana con algunos problemas y buscará dar el golpe en una nueva carrera.
- Franco Colapinto buscará recuperarse en el exigente trazado nocturno de Marina Bay tras un sábado accidentado y complejo. El piloto argentino largará desde la 15° posición en el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima fecha del campeonato de la Fórmula 1, luego de completar una jornada marcada por contratiempos mecánicos y un cierre de clasificación frustrante.
El argentino había mostrado un buen rendimiento inicial al marcar el noveno mejor tiempo en la Q1. Sin embargo, en la Q2 no logró sostener el ritmo y terminó su giro rápido con un roce contra el muro. Aunque quedó 16° en la planilla, la penalización al británico George Russell (Mercedes) le permitirá ganar un lugar y partir desde la octava fila.
Colapinto larga 15° en Marina Bay, sufre con el Alpine y Verstappen se queda con la pole
IMPORTANTE: Minuto a minuto en vivo de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: carrera y posiciones
El saldo del día dejó sensaciones encontradas y preocupación en el garaje de Alpine, que debió revisar el auto tras el abandono que sufrió Colapinto horas antes en la carrera sprint por un fallo eléctrico. “En general, la Q2 fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo. No entiendo por qué, dado que en la Q1 sentía que tenía bastante”, expresó el oriundo de Pilar tras bajarse del monoplaza, consciente de la dificultad de sobrepasar en este circuito callejero.
La realidad del equipo francés tuvo dos caras, ya que Pierre Gasly logró meterse en la Q3 y partirá desde la séptima colocación. La lucha de Alpine por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls se anticipa al límite, dado que la escudería rival posicionó a sus dos autos entre los diez primeros de la grilla.
En la parte alta, Max Verstappen dominó la jornada tras imponerse en el sprint y firmar la pole position número 50 de su carrera. El neerlandés compartirá la primera lofila con Charles Leclerc (Ferrari), seguidos por Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Verstappen intentará romper su racha y coronarse en el único escenario del calendario donde jamás pudo ganar.
La carrera principal se disputará este domingo a partir de las 9 (hora de la Argentina), en un desafío estenuante a 62 vueltas sobre el trazado de 4,927 kilómetros.
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