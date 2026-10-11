Desde qué puesto larga Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

El saldo del día dejó sensaciones encontradas y preocupación en el garaje de Alpine, que debió revisar el auto tras el abandono que sufrió Colapinto horas antes en la carrera sprint por un fallo eléctrico. “En general, la Q2 fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo. No entiendo por qué, dado que en la Q1 sentía que tenía bastante”, expresó el oriundo de Pilar tras bajarse del monoplaza, consciente de la dificultad de sobrepasar en este circuito callejero.