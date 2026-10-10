¿Franco Colapinto chocó con George Russell en Singapur? Para TN, sí
Según la señal de noticias, el piloto argentino abandonó la carrera Sprint por un choque con el británico de Mercedes, pero nada de eso pasó.
Como se sabe, este sábado Franco Colapinto abandonó la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur debido a una falla en el sistema de almacenamiento de energía de su Alpine cuando se desarrollaba la cuarta vuelta.
Mientras el auto de seguridad estaba en la pista y la carrera se encontraba en una impasse, el coche del piloto argentino perdió potencia de forma repentina y se apagó por completo en la curva 14, obligándolo a retirarse.
Según el comunicado oficial del equipo francés, detectaron un problema específico en el Energy Store (batería/acumulador) del monoplaza número 43, por lo cual cambió el componente por uno de la reserva existente antes de la clasificación principal, donde quedó relegado a la 15° posición en la grilla de partida para este domingo.
Sin embargo, no todos los medios parecen haber visto lo que en realidad pasó durante la Sprint, porque algunos arriesgaron que su retiro de la competencia se debía a un accidente que aparentemente habría involucrado también al Mercedes de George Russell.
El auto se seguridad había ingresado al circuito urbano de Marina Bay por un accidente del británico en la misma vuelta que Franco sufría el desperfecto mecánico, para nada tenía que ver una cosa con la otra.
Pero en TN no vieron la carrera y sí vincularon ambos hechos ocurridos en la cuarta vuelta, sacando como conclusión que el piloto nacido en Pilar “detuvo el auto tras un choque con George Russell”, como indicaba el zócalo de la nota referida al gran premio de Fórmula 1.
Un sábado para olvidar
Lo cierto es que Franco Colapinto larga este domingo desde la 15° lugar de la grilla para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después haber terminado 16° en la clasificación, pero siendo beneficiado con una posición gracias a la penalización impuesta a Russell, con quien no chocó.
La del sábado fue una jornada para el olvido en cuanto a la performance del piloto argentino: debió abandonar la carrera sprint por problemas técnicos en su Alpine y luego su ronda de clasificación para la carrera principal de este domingo “fue un desastre”.
Así la definió el pilarense de 23 años, quien por estas horas debe estar buscando explicaciones a lo que, en principio le pareció inexplicable. "Perdimos mucho el balance del auto. En la última vuelta de Q2 fue un desastre", declaró tras las dos tandas de clasificación que pudo completar.
"Creo que fue uno de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo. Así que no, no entiendo el porqué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, así que sentía como que tenía bastante por venir. Y nada, la verdad, la Q2 fue un desastre", reiteró.
"Muy extraño… No tenía agarre trasero en la última vuelta", insistió el argentino ante los medios internacionales, agregando que el desempeño de su monoplaza “fue extremadamente malo, fue el peor balance que tuve en todo el fin de semana”.
Y dijo estar “un poco perdido, para ser sincero” en cuanto a los problemas que afrontó su indócil A526, porque “en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo", sentenció.
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