¿Franco Colapinto chocó con George Russell en Singapur? Para TN, sí

Pero en TN no vieron la carrera y sí vincularon ambos hechos ocurridos en la cuarta vuelta, sacando como conclusión que el piloto nacido en Pilar “detuvo el auto tras un choque con George Russell”, como indicaba el zócalo de la nota referida al gran premio de Fórmula 1.

El choque que, según TN, protagonizó Franco Colapinto.

Un sábado para olvidar

Lo cierto es que Franco Colapinto larga este domingo desde la 15° lugar de la grilla para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después haber terminado 16° en la clasificación, pero siendo beneficiado con una posición gracias a la penalización impuesta a Russell, con quien no chocó.

La del sábado fue una jornada para el olvido en cuanto a la performance del piloto argentino: debió abandonar la carrera sprint por problemas técnicos en su Alpine y luego su ronda de clasificación para la carrera principal de este domingo “fue un desastre”.

Así la definió el pilarense de 23 años, quien por estas horas debe estar buscando explicaciones a lo que, en principio le pareció inexplicable. "Perdimos mucho el balance del auto. En la última vuelta de Q2 fue un desastre", declaró tras las dos tandas de clasificación que pudo completar.

Franco Colapinto.

"Creo que fue uno de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo. Así que no, no entiendo el porqué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, así que sentía como que tenía bastante por venir. Y nada, la verdad, la Q2 fue un desastre", reiteró.

"Muy extraño… No tenía agarre trasero en la última vuelta", insistió el argentino ante los medios internacionales, agregando que el desempeño de su monoplaza “fue extremadamente malo, fue el peor balance que tuve en todo el fin de semana”.

Y dijo estar “un poco perdido, para ser sincero” en cuanto a los problemas que afrontó su indócil A526, porque “en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo", sentenció.