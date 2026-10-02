Lo miraban todos: el misterioso papel que llevó Briatore a una conferencia y sorprendió

El tiempo de la rueda de prensa se terminó y Briatore se retiró dejando la hoja en el lugar. Fue entonces cuando apareció la sorpresa: el papel estaba completamente en blanco.

La revelación que se volvió viral

La escena rápidamente fue compartida en redes sociales. El periodista Jon Noble publicó imágenes del momento y explicó lo ocurrido: “Tras causar revuelo Flavio Briatore en la conferencia de prensa de los jefes de equipo de F1 en Monza con información que leyó de un papel, hoy apareció agitando una hoja A4 por ahí… ¿Qué había en ella?... ¡Estaba en blanco!“, escribió.

El medio especializado The Race también se hizo eco de la situación con una descripción irónica: “Briatore: Trae un pedazo de papel... Todos esperan en suspenso... Termina la conferencia de prensa... Deja el papel atrás... En blanco”.

¿Qué dijo Briatore sobre Franco Colapinto?

Más allá de la anécdota del papel, uno de los temas centrales de la conferencia fue el accidente de Franco Colapinto en Bakú y la posibilidad de que Alpine adoptara alguna medida interna. El argentino recibió una sanción de cinco puestos para la siguiente carrera después del incidente con su compañero Pierre Gasly.

Ante las consultas de los periodistas, Briatore descartó hablar de una penalización pública y explicó que cualquier decisión sería interna. “Lo que hagamos es interno del equipo”, respondió. Luego se refirió a su reacción después del accidente.

“Claro, estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero es otra carrera. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que mirar siempre hacia el futuro, y el pasado es pasado. No hay nada que se pueda hacer. Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es pasado. Tenemos que seguir adelante y pensar en el futuro”, señaló.