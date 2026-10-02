Lo miraban todos: el misterioso papel que llevó Briatore a una conferencia y sorprendió
El jefe de Alpine llegó a la conferencia de prensa con una hoja doblada y despertó todo tipo de especulaciones por su antecedente. Sin embargo, varios se comieron la curva.
Flavio Briatore volvió a convertirse en uno de los protagonistas de una conferencia de prensa de la Fórmula 1, aunque esta vez no fue por una acusación contra otro equipo ni por una fuerte declaración. El dirigente italiano llegó a la rueda de medios con un papel doblado que rápidamente despertó la curiosidad de los periodistas.
El antecedente inmediato hacía que el gesto tuviera todavía más repercusión. Apenas un mes atrás, durante otra conferencia, el jefe de Alpine había utilizado una hoja para mostrar información relacionada con su reclamo contra McLaren en medio de la polémica por una sanción a Pierre Gasly.
Por eso, cuando apareció nuevamente con un papel en la mano, las miradas estuvieron puestas sobre ese elemento durante buena parte del encuentro. El dirigente se presentó a la conferencia junto a James Vowles, de Williams, y Frédéric Vasseur, de Ferrari.
Briatore llegó con una hoja y generó expectativa
Antes de comenzar la actividad, dejó el papel a un costado y siguió con normalidad el desarrollo de la rueda de prensa. El contexto ayudó a alimentar la expectativa. Briatore venía de referirse públicamente al accidente protagonizado por Franco Colapinto y había cuestionado lo ocurrido durante el Gran Premio de Bakú.
Además, la prensa internacional seguía de cerca la situación de Alpine, la lucha con Racing Bulls por el campeonato de constructores y la llegada de Mike Elliott a la estructura técnica del equipo. Sin embargo, durante la conferencia el italiano no utilizó el documento ni mostró información alguna.
El tiempo de la rueda de prensa se terminó y Briatore se retiró dejando la hoja en el lugar. Fue entonces cuando apareció la sorpresa: el papel estaba completamente en blanco.
La revelación que se volvió viral
La escena rápidamente fue compartida en redes sociales. El periodista Jon Noble publicó imágenes del momento y explicó lo ocurrido: “Tras causar revuelo Flavio Briatore en la conferencia de prensa de los jefes de equipo de F1 en Monza con información que leyó de un papel, hoy apareció agitando una hoja A4 por ahí… ¿Qué había en ella?... ¡Estaba en blanco!“, escribió.
El medio especializado The Race también se hizo eco de la situación con una descripción irónica: “Briatore: Trae un pedazo de papel... Todos esperan en suspenso... Termina la conferencia de prensa... Deja el papel atrás... En blanco”.
¿Qué dijo Briatore sobre Franco Colapinto?
Más allá de la anécdota del papel, uno de los temas centrales de la conferencia fue el accidente de Franco Colapinto en Bakú y la posibilidad de que Alpine adoptara alguna medida interna. El argentino recibió una sanción de cinco puestos para la siguiente carrera después del incidente con su compañero Pierre Gasly.
Ante las consultas de los periodistas, Briatore descartó hablar de una penalización pública y explicó que cualquier decisión sería interna. “Lo que hagamos es interno del equipo”, respondió. Luego se refirió a su reacción después del accidente.
“Claro, estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero es otra carrera. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que mirar siempre hacia el futuro, y el pasado es pasado. No hay nada que se pueda hacer. Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es pasado. Tenemos que seguir adelante y pensar en el futuro”, señaló.
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