Por qué Franco Colapinto terminó último la FP2 del GP de Bahréin que se corre en Malasia

Sin embargo, antes del Gran Premio de Malasia, el británico explicó que habló personalmente con el argentino y le pidió disculpas por algunas de sus declaraciones. Aseguró que la conversación fue breve y que ambos pudieron intercambiar sus puntos de vista sobre lo sucedido en Bakú.

La situación había generado una fuerte repercusión entre los aficionados de la Máxima, particularmente en Argentina. Además, Max Verstappen y George Russell habían expresado públicamente una postura diferente a la de Norris respecto de lo ocurrido.

¿Qué le dijo Norris a Colapinto después del accidente?

Después del GP, Norris había cuestionado duramente la conducción de Colapinto y sostuvo que algunos pilotos no deberían estar en la máxima categoría: “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



"HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lwfUIDEcel — Nachez (@Nachez98) September 26, 2026

Con el enfriamiento de la situación, reconoció que sus palabras habían sido demasiado fuertes. Según contó, no necesitó mantener una conversación extensa con el argentino para resolver el conflicto: “No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien”.

De esta manera, Norris diferenció el accidente ocurrido en pista de las expresiones que utilizó inmediatamente después de la carrera. El británico entendió que algunas de sus declaraciones habían excedido lo que pretendía transmitir y decidió disculparse directamente con Colapinto.

¿Por qué Norris hizo pública su disculpa?

Uno de los puntos que decidió explicar fue la razón por la que informó públicamente que había pedido disculpas y aclaró que su intención principal no era utilizar las redes sociales como vía de comunicación con su par de Alpine, ya que la conversación entre ambos había ocurrido personalmente.

“Diría que fue más para el público en general. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así”, sostuvo.

Sin embargo, el británico entendió que el contexto que se había generado justificaba hacer público el cambio de postura: “Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado”.

Más allá del episodio ocurrido, dejó en claro que su relación personalno quedó dañada por el incidente. El piloto de McLaren aseguró que tiene una buena consideración del argentino y explicó que ambos suelen compartir distintos momentos durante los fines de semana de carrera: “Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso”.