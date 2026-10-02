Por qué Franco Colapinto terminó último la FP2 del GP de Bahréin que se corre en Malasia
El magro resultado del piloto argentino estuvo condicionado por la estrategia de Alpine desplegada tras la fuerte sanción recibida en el GP de Azerbaiyán.
El piloto argentino Franco Colapinto terminó este viernes último en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin, que se disputa en el circuito de Sepang, Malasia, debido a la reprogramación por razones de seguridad en Medio Oriente.
El magro resultado de Colapinto estuvo condicionado por la estrategia de Alpine, que priorizó las tandas largas con alta carga de combustible y el análisis del ritmo de carrera, dejando de lado la búsqueda de una vuelta rápida.
La decisión de la escudería se tomó debido a que el oriundo de Pilar penalizará 15 posiciones en la grilla de largada del domingo: 5 puestos de sanción por el incidente en la carrera pasada en Bakú y 10 adicionales por la instalación una quinta unidad de combustión interna, lo que supera el límite reglamentario.
La sesión de FP2 fue liderada por Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el compañero de Franco, Pierre Gasly, finalizó en el 10° lugar con un plan de trabajo inverso. En la FP1 previa del día, Colapinto se había ubicado en la 19° posición.
Lando Norris contó cómo fue su charla con Colapinto tras la polémica: reveló qué le dijo
La tensión entre Lando Norris y Franco Colapinto después del Gran Premio de Azerbaiyán comenzó a bajar con el paso de los días. El piloto de McLaren había terminado muy molesto por el accidente que dejó a ambos involucrados y, en caliente, lanzó duras críticas contra el argentino. Incluso llegó a pedir que fuera suspendido de la Fórmula 1.
Sin embargo, antes del Gran Premio de Malasia, el británico explicó que habló personalmente con el argentino y le pidió disculpas por algunas de sus declaraciones. Aseguró que la conversación fue breve y que ambos pudieron intercambiar sus puntos de vista sobre lo sucedido en Bakú.
La situación había generado una fuerte repercusión entre los aficionados de la Máxima, particularmente en Argentina. Además, Max Verstappen y George Russell habían expresado públicamente una postura diferente a la de Norris respecto de lo ocurrido.
¿Qué le dijo Norris a Colapinto después del accidente?
Después del GP, Norris había cuestionado duramente la conducción de Colapinto y sostuvo que algunos pilotos no deberían estar en la máxima categoría: “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.
Con el enfriamiento de la situación, reconoció que sus palabras habían sido demasiado fuertes. Según contó, no necesitó mantener una conversación extensa con el argentino para resolver el conflicto: “No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien”.
De esta manera, Norris diferenció el accidente ocurrido en pista de las expresiones que utilizó inmediatamente después de la carrera. El británico entendió que algunas de sus declaraciones habían excedido lo que pretendía transmitir y decidió disculparse directamente con Colapinto.
¿Por qué Norris hizo pública su disculpa?
Uno de los puntos que decidió explicar fue la razón por la que informó públicamente que había pedido disculpas y aclaró que su intención principal no era utilizar las redes sociales como vía de comunicación con su par de Alpine, ya que la conversación entre ambos había ocurrido personalmente.
“Diría que fue más para el público en general. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así”, sostuvo.
Sin embargo, el británico entendió que el contexto que se había generado justificaba hacer público el cambio de postura: “Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado”.
Más allá del episodio ocurrido, dejó en claro que su relación personalno quedó dañada por el incidente. El piloto de McLaren aseguró que tiene una buena consideración del argentino y explicó que ambos suelen compartir distintos momentos durante los fines de semana de carrera: “Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso”.
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