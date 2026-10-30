Cambio histórico en el fútbol argentino: así funcionará el VAR semiautomático
Se utilizará en la final del Clausura 2026 y estará disponible en todos los estadios de Primera desde el segundo semestre de 2027.
El fútbol argentino incorporará el VAR semiautomático para mejorar la detección de posiciones adelantadas. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este viernes la llegada del sistema, que tendrá su primera aparición en la final del actual Torneo Clausura 2026, prevista para el 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
La implementación será progresiva: después de ese estreno, la tecnología quedará disponible en todos los encuentros de Primera División a partir del segundo semestre de 2027. Con esta incorporación, Argentina se sumará a una lista de torneos internacionales que ya cuentan con el VAR semiautomático.
Entre ellos aparecen la Premier League, las competiciones de UEFA y CONMEBOL, la Ligue 1, el Brasileirão, la Serie A italiana, la Liga MX y la Pro League. El sistema también tuvo presencia en las últimas dos Copas del Mundo, disputadas en Qatar y Norteamérica.
¿Cuándo comenzará a utilizarse el VAR semiautomático?
La novedad había sido anticipada durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA realizada en Puerto Madero. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la entidad, había adelantado que el sistema se incorporaría durante la próxima temporada. "Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación, a partir del segundo semestre lo tendremos en todos los estadios de Primera", había señalado el dirigente.
Finalmente, la LPF confirmó que la tecnología también estará presente en la definición del Clausura 2026, como primera experiencia oficial en el campeonato argentino. El objetivo es que el sistema funcione en todas las canchas de la máxima categoría durante el nuevo calendario de 2027, que tendrá una Tabla Anual de 30 fechas y los torneos Apertura y Clausura.
¿Cómo funciona el VAR semiautomático?
La tecnología estará a cargo de Genius Sports y utilizará GeniusIQ, una plataforma que combina inteligencia artificial y procesamiento de datos deportivos.
El sistema SAOT permite generar una representación digital del partido en tiempo real para analizar las jugadas de posible fuera de juego con precisión milimétrica. De esa manera, los árbitros del VAR podrán recibir alertas y contar con información adicional para resolver cada acción.
Para su funcionamiento se instalará una red de 12 cámaras de seguimiento, capaces de registrar la ubicación de la pelota y hasta 29 puntos de referencia de cada futbolista.
Además, el sensor incorporado en el balón estará conectado con el sistema tecnológico. La combinación de esos datos permitirá identificar automáticamente posibles posiciones adelantadas y agilizar las revisiones arbitrales.
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