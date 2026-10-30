Cambio histórico en el fútbol argentino: así funcionará el VAR semiautomático

¿Cómo funciona el VAR semiautomático?

La tecnología estará a cargo de Genius Sports y utilizará GeniusIQ, una plataforma que combina inteligencia artificial y procesamiento de datos deportivos.

El sistema SAOT permite generar una representación digital del partido en tiempo real para analizar las jugadas de posible fuera de juego con precisión milimétrica. De esa manera, los árbitros del VAR podrán recibir alertas y contar con información adicional para resolver cada acción.

Para su funcionamiento se instalará una red de 12 cámaras de seguimiento, capaces de registrar la ubicación de la pelota y hasta 29 puntos de referencia de cada futbolista.

Además, el sensor incorporado en el balón estará conectado con el sistema tecnológico. La combinación de esos datos permitirá identificar automáticamente posibles posiciones adelantadas y agilizar las revisiones arbitrales.