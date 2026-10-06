Despedida de Lionel Messi: cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta homenaje
Se trata de una edición limitada, diseñada especialmente para este partido y con detalles exclusivos.
En una noche que quedará guardada en la memoria de todos los argentinos, la camiseta que la Selección usará por única vez durante el partido despedida de Lionel Messi ya está a la venta, con distintas versiones y precios para quienes quieran homenajear al gran capitán.
La edición especial mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas de la Selección Argentina y suma detalles dorados en el cuello, los puños y el escudo de la AFA, además del nombre de Messi y el clásico número 10.
El diseño también incorpora el Sol de Mayo en la parte posterior, uno de los detalles distintivos de una camiseta pensada especialmente para acompañar una jornada cargada de emoción para los hinchas argentinos.
La colección conmemorativa desarrollada por Adidas fue presentada el 25 de septiembre e incluye, además de la camiseta, shorts, medias, camperas y otras prendas complementarias.
Cuánto cuesta la camiseta homenaje a Lionel Messi
La camiseta oficial se ofrece en diferentes modelos, con valores que varían según la versión y el público al que está destinada. La versión Jugador, idéntica a la que utilizan los futbolistas en el campo de juego, tiene un valor de $229.999 y está disponible en talles XS a 3XL.
La versión Hincha para hombre cuesta $159.999, mientras que las opciones para mujer y niños tienen un precio de $149.999. Además, se ofrecen otras variantes de la indumentaria conmemorativa, cuyos valores dependen del modelo elegido.
Dónde comprarla
La camiseta puede adquirirse a través de la tienda oficial de Adidas Argentina, donde también existe la posibilidad de personalizar algunas de las prendas con nombre y número.
En el caso de los productos personalizados, la marca aclara que no cuentan con opción de cambio o devolución ni pueden acceder a determinados descuentos, por lo que se recomienda verificar el talle y la disponibilidad de stock antes de realizar la compra.
La disponibilidad puede variar según el modelo y el talle elegido, por lo que se recomienda consultar los precios y las opciones disponibles en la plataforma oficial de Adidas al momento de realizar el pedido.
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