Despedida de Lionel Messi: cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta homenaje

La versión Hincha para hombre cuesta $159.999, mientras que las opciones para mujer y niños tienen un precio de $149.999. Además, se ofrecen otras variantes de la indumentaria conmemorativa, cuyos valores dependen del modelo elegido.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Monumental.

Dónde comprarla

La camiseta puede adquirirse a través de la tienda oficial de Adidas Argentina, donde también existe la posibilidad de personalizar algunas de las prendas con nombre y número.

En el caso de los productos personalizados, la marca aclara que no cuentan con opción de cambio o devolución ni pueden acceder a determinados descuentos, por lo que se recomienda verificar el talle y la disponibilidad de stock antes de realizar la compra.

La disponibilidad puede variar según el modelo y el talle elegido, por lo que se recomienda consultar los precios y las opciones disponibles en la plataforma oficial de Adidas al momento de realizar el pedido.