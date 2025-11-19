Por qué Juan Martín Del Potro no ingresó al Salón de la Fama del Tenis

La elección se define por dos caminos: obtener al menos un 75% afirmativo en el voto del Grupo de Votación —compuesto por 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del propio Salón— o alcanzar un 75% combinado entre esos votos y los puntos del sufragio abierto al público vía web. Federer fue el único que cumplió con ese umbral. La rusa Svetlana Kuznetsova, también nominada por primera vez, corrió la misma suerte que el tandilense y deberá esperar una nueva oportunidad.