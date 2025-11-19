Por qué Juan Martín Del Potro no ingresó al Salón de la Fama del Tenis
El argentino no alcanzó el 75% necesario en la votación para ser elegido. Solo Roger Federer superó el umbral y será exaltado en 2025. Del Potro volverá a competir en 2026.
El Salón de la Fama del Tenis Internacional anunció este miércoles que Roger Federer será la única figura exaltada en la próxima ceremonia. Aunque Juan Martín Del Potro estaba nominado por primera vez, no alcanzó el 75% de los votos necesarios para ingresar, requisito indispensable para convertirse en miembro oficial.
La elección se define por dos caminos: obtener al menos un 75% afirmativo en el voto del Grupo de Votación —compuesto por 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del propio Salón— o alcanzar un 75% combinado entre esos votos y los puntos del sufragio abierto al público vía web. Federer fue el único que cumplió con ese umbral. La rusa Svetlana Kuznetsova, también nominada por primera vez, corrió la misma suerte que el tandilense y deberá esperar una nueva oportunidad.
Del Potro, uno de los jugadores más determinantes de su generación, ganó 22 títulos en el circuito profesional, entre ellos el US Open 2009, donde venció a Roger Federer en una recordada final. Además, obtuvo dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.
Su aporte también fue decisivo en 2016, cuando lideró al equipo argentino en la conquista de la Copa Davis, el título más esquivo para el tenis nacional. A lo largo de su trayectoria acumuló 439 victorias y 174 derrotas, y logró algo que pocos jugadores consiguieron: ganarle a Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en competiciones oficiales.
Aunque no ingresó este año, Del Potro seguirá en carrera. Su nombre volverá a aparecer entre los candidatos en 2026, proceso en el que también serán elegibles Serena Williams y Ashleigh Barty, quienes jugaron sus últimos partidos oficiales en 2022.
El Salón de la Fama, con sede en Newport, Rhode Island, es la institución más prestigiosa del tenis mundial y reconoce a las figuras que marcaron la historia de este deporte. Para el tandilense, la puerta sigue abierta y la expectativa se renueva, mientras su legado continúa vigente en el recuerdo de los hinchas.
