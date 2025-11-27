Detuvieron al abogado Nicolás Payarola por estafar a Gonzalo Montiel y su familia: "Al fin"
El abogado fue detenido en Nordelta por estafar a la familia del campeón del mundo, en una causa que incluye una maniobra de 700 mil dólares.
La mañana de River comenzó agitada no solo por las definiciones de Marcelo Gallardo sobre los futbolistas que no continuarán en 2026, sino también por la noticia que involucró directamente a Gonzalo Montiel. Horas antes del entrenamiento, el lateral compartió un contundente descargo tras la detención del abogado Nicolás Payarola, acusado de estafar a su familia.
Payarola, conocido por haber sido representante legal de Wanda Nara, L-Gante y otras figuras, fue detenido este jueves en el Golf Club de Nordelta, en Tigre. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, quien revocó la eximición de prisión de la que gozaba el abogado.
Según la investigación del fiscal Cosme Iribarren, el letrado enfrenta cargos por “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos”. Está vinculado a once hechos y uno de los más graves es la supuesta estafa de U$S 700.000 al padre del defensor, Juan Tito Montiel.
El vínculo entre Payarola y la familia comenzó a través de un allegado, pero derivó en una maniobra millonaria en 2023, cuando Montiel jugaba en el Nottingham Forest. El dinero estaba destinado a un proyecto inmobiliario en Ezeiza bajo la firma M&A Desarrollos Inmobiliarios, pero inconsistencias detectadas por Brahim López, pareja de la hermana del jugador, encendieron las alarmas.
El expediente judicial detalla operaciones bancarias sin respaldo, certificaciones falsas y extracciones en dólares que habrían afectado directamente el patrimonio del lateral de River y campeón del mundo. Además, la Cámara dispuso un embargo de $810.000.000 sobre los bienes del abogado.
El descargo del entorno Montiel tras la detención
La noticia de la detención generó un fuerte impacto en la familia del jugador. Jacqueline, hermana de Montiel, escribió: “¡La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables! Llegó el día donde se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso. ¡¡Se terminó tu impunidad, estafador, delincuente!!”.
El mensaje fue reposteado por el campeón del mundo, quien además compartió un video en el que se ve a Payarola esposado acompañado por la frase: “Al fin se hizo justicia después de tanto daño”.
La causa también detalla intentos del abogado por cancelar la deuda mediante bienes que no le pertenecían, entre ellos un campo en La Pampa, una camioneta Toyota Hilux y un yate cuyos dueños también se declararon engañados. La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas semanas avancen las medidas judiciales sobre el patrimonio del abogado y su participación en las maniobras denunciadas.
