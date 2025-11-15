Detuvieron a "Bebote" Álvarez junto a un centenar de barras de Independiente
El barra había prometido volver a la cancha para recuperar el control de la barra, pero fue detenido en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América.
Pablo ‘Bebote’ Álvarez fue detenido junto a más de un centenar de barras de “Los Diablos Rojos”, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, de Avellaneda.
La Policía detuvo a los barras por “intimidaciones públicas”, en la previa del partido entre el Independiente y Rosario Central, por la 16° fecha del Torneo Clausura de la máxima categoría del fútbol local.
En las horas previas, el histórico líder de la barrabrava del Rojo había asegurado, mediante redes sociales, que volvería a ingresar al estadio con la intención de recuperar el control de la hinchada, mientras que la facción oficial prometía frenarlo “a tiros”.
La barra oficial se juntó en un club del barrio porteño de Barracas y más de 300 personas cerraron la noche al grito de “Bebote, querido, te vamos a cagar a tiros”, lo que motivó un alerta de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).
En concreto, ordenó ampliar el operativo de seguridad para el partido de esta noche de 450 a 570 efectivos y se dejó por escrito que cualquier hecho de violencia que se produzca en las tribunas del Libertadores de América será responsabilidad del organizador y habrá sanciones ejemplares.
En ese marco, con su detención ‘Bebote’ no pudo cumplir con su “promesa” de volver a convertirse en líder, como lo fue entre 1996 y 2017. Como se sabe, desde aquel último año pasó un largo tiempo en prisión por extorsión y amenazas al entonces entrenador de Independiente Ariel Holan.
Independiente recibe a Rosario
Este sábado, desde las 21.30, Independiente recibe a Rosario Central en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Ya sin chances de avanzar a la próxima fase, el Rojo apunta a vencer al líder e invicto rosarino y soñar con clasificar a la Copa Sudamericana del año próximo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario