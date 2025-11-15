Detuvieron a "Bebote" Álvarez junto a un centenar de barras de Independiente

En ese marco, con su detención ‘Bebote’ no pudo cumplir con su “promesa” de volver a convertirse en líder, como lo fue entre 1996 y 2017. Como se sabe, desde aquel último año pasó un largo tiempo en prisión por extorsión y amenazas al entonces entrenador de Independiente Ariel Holan.

Independiente recibe a Rosario

Este sábado, desde las 21.30, Independiente recibe a Rosario Central en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Ya sin chances de avanzar a la próxima fase, el Rojo apunta a vencer al líder e invicto rosarino y soñar con clasificar a la Copa Sudamericana del año próximo.