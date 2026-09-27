Lali Espósito cerró una era en River: una noche de emoción, invitados y 80 mil personas para despedir su gran gira
La artista puso el broche final al recorrido de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama con una noche atravesada por reencuentros y momentos inolvidables.
Hay shows que terminan cuando se apagan las luces. Y hay otros que marcan el final de una etapa. El tercer River de Lali Espósito fue eso: una despedida cargada de emoción, frente a más de 80.000 personas, para cerrar una de las eras más importantes de su carrera.
La artista volvió a llenar el Estadio River Plate y puso el punto final al recorrido de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, una etapa que comenzó hace dos años con el lanzamiento de “Fanático” y que la llevó por distintos escenarios de Argentina, Uruguay y España.
La noche del Monumental tuvo todo lo que podía esperarse de un cierre: canciones, sorpresas, reencuentros y una lista de invitados que terminó de darle un carácter especial a una fecha pensada como despedida. Sobre el escenario aparecieron Dillom, Miranda!, Tini y Marilina Bertoldi, mientras que Lali también homenajeó a uno de los grandes referentes de la música argentina.
Un recorrido que dejó huella
El final en River llegó después de una gira de enorme escala. El recorrido pasó por más de 18 ciudades de Argentina, Uruguay y España y reunió a más de 500.000 personas, consolidando una etapa que llevó el universo de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama mucho más allá de los escenarios porteños.
En Argentina, el camino había comenzado con cinco presentaciones agotadas en el Estadio Vélez Sarsfield durante 2025, donde la artista convocó a más de 200.000 espectadores. En 2026 llegó el turno de River, con tres fechas que terminaron de convertir a esta gira en un verdadero fenómeno de convocatoria.
La última presentación tuvo, además, una carga simbólica particular: fue el cierre de una historia que empezó en septiembre de 2024, cuando Lali presentó “Fanático”, la canción que funcionó como puerta de entrada a un nuevo universo sonoro y conceptual.
Después llegó el disco y, con él, una etapa que continuó creciendo en cada show. No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama se convirtió en el álbum argentino más vendido de 2025 y ya superó las 250 millones de reproducciones.
Una noche de reencuentros
Pero si algo distinguió a este River fue la emoción de compartir escenario con otros artistas. Dillom se sumó para interpretar “33”, mientras que Miranda! acompañó a Lali en “Mejor Que Vos”.
Uno de los momentos más esperados llegó con Tini, en un encuentro que había generado enorme expectativa. Junto a Marilina Bertoldi, interpretaron “Like a Virgin”, para luego volver a encontrarse Lali y Tini sobre el escenario con “1Amor”.
La noche también tuvo espacio para los homenajes. Promediando el tramo final, Lali interpretó “Ciudad de Pobres Corazones”, de Fito Páez, sumando otra escena cargada de significado a un recital atravesado por distintas generaciones y por artistas que, de una u otra manera, forman parte de su historia.
Y así llegó el final. Después de años de trabajo, cientos de miles de personas, estadios agotados y una gira que atravesó fronteras, Lali cerró en River una etapa que dejó canciones, imágenes y momentos que ya forman parte de su recorrido.
Con el último acorde, No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama quedó atrás. Y, como sucede con las grandes eras, el cierre no fue solamente una despedida: también fue la señal de que ya empezó el próximo capítulo.
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