Lali Espósito cerró una era en River: una noche de emoción, invitados y 80 mil personas para despedir su gran gira

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La última presentación tuvo, además, una carga simbólica particular: fue el cierre de una historia que empezó en septiembre de 2024, cuando Lali presentó “Fanático”, la canción que funcionó como puerta de entrada a un nuevo universo sonoro y conceptual.

Después llegó el disco y, con él, una etapa que continuó creciendo en cada show. No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama se convirtió en el álbum argentino más vendido de 2025 y ya superó las 250 millones de reproducciones.

Una noche de reencuentros

Pero si algo distinguió a este River fue la emoción de compartir escenario con otros artistas. Dillom se sumó para interpretar “33”, mientras que Miranda! acompañó a Lali en “Mejor Que Vos”.

Uno de los momentos más esperados llegó con Tini, en un encuentro que había generado enorme expectativa. Junto a Marilina Bertoldi, interpretaron “Like a Virgin”, para luego volver a encontrarse Lali y Tini sobre el escenario con “1Amor”.

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La noche también tuvo espacio para los homenajes. Promediando el tramo final, Lali interpretó “Ciudad de Pobres Corazones”, de Fito Páez, sumando otra escena cargada de significado a un recital atravesado por distintas generaciones y por artistas que, de una u otra manera, forman parte de su historia.

Y así llegó el final. Después de años de trabajo, cientos de miles de personas, estadios agotados y una gira que atravesó fronteras, Lali cerró en River una etapa que dejó canciones, imágenes y momentos que ya forman parte de su recorrido.

Con el último acorde, No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama quedó atrás. Y, como sucede con las grandes eras, el cierre no fue solamente una despedida: también fue la señal de que ya empezó el próximo capítulo.