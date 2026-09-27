Pedro Rosemblat se emocionó cuando escuchó la canción que Lali Espósito le dedicó en River

Lali Espósito cerró este sábado su gira con un multitudinario recital en el estadio Monumental, y entre la concurrencia que colmó la cancha se destacó la presencia de su pareja, Pedro Rosemblat. El comunicador acompañó el último espectáculo de la cantante desde un sector del público, donde fue detectado de inmediato por los seguidores de la artista que no dudaron en registrar su apasionada reacción durante una de las interpretaciones más esperadas del show.