Pedro Rosemblat se emocionó cuando escuchó la canción que Lali Espósito le dedicó en River
La noche de Lali en River dejó momentos icónicos y, ahora, se viralizó uno nuevo sobre su pareja. No te pierdas los detalles de su reacción.
Lali Espósito cerró este sábado su gira con un multitudinario recital en el estadio Monumental, y entre la concurrencia que colmó la cancha se destacó la presencia de su pareja, Pedro Rosemblat. El comunicador acompañó el último espectáculo de la cantante desde un sector del público, donde fue detectado de inmediato por los seguidores de la artista que no dudaron en registrar su apasionada reacción durante una de las interpretaciones más esperadas del show.
El momento culminante de la velada se desató cuando la estrella pop entonó "Mejor que vos", la canción inspirada directamente en su historia de amor con Rosemblat. Acompañada en el escenario por el grupo Miranda!, la intérprete brindó la canción mientras su novio celebraba con entusiasmo, cantando y bailando desde su ubicación en el campo.
La reacción de Pedro Rosemblat que se volvió viral en las redes sociales
El espontáneo festejo del comunicador no tardó en volverse tendencia en el mundo digital gracias a las grabaciones subidas por la propia audiencia. En las imágenes difundidas se puede apreciar el singular baile y la alegría con la que disfrutó cada estrofa de la pieza musical que lo tiene como inspiración principal.
Al viralizarse los fragmentos del momento en la plataforma X, las repercusiones por parte de la comunidad de fanáticos de la cantante coparon la red social. Entre los posteos más leídos sobre la coreografía improvisada del joven, un seguidor destacó: “Su bailecito en la canción que Lali le compuso”.
Las diferentes plataformas digitales se colmaron de mensajes de cariño hacia la pareja, donde los usuarios celebraron la complicidad que demostró la dupla durante el tramo final de la presentación en River. Entre las opiniones de los internautas, una persona comentó con humor respecto al movimiento del comunicador: “Metió baile de tía. Es un crack”.
Por su parte, otros seguidores manifestaron su empatía emocional frente a la demostración afectiva entre ambos, dejando mensajes cargados de ternura y admiración: “Miro esto con sonrisa de enamorada, te juro”. Luego, otra usuaria sumó: “Yo también estaría así si Lali me escribe un tema”. A lo que una agregó: “Terminé el video con lágrimas en los ojos. Pepe, te amo”.
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