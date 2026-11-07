Día del Periodista Deportivo en Argentina: por qué se celebra cada 7 de noviembre
La fecha homenajea a los trabajadores de la prensa especializada en deportes y coincide con el Día del Canillita. Cuál es el origen de esta conmemoración y por qué se eligió el 7 de noviembre.
Cada 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Periodista Deportivo, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de quienes informan, analizan y cuentan las historias que atraviesan al deporte. La fecha tiene una particularidad: coincide con el Día del Canillita, otra conmemoración histórica vinculada al mundo de la prensa gráfica.
El origen de esta celebración se encuentra en una decisión del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, que estableció el 7 de noviembre como una jornada de reconocimiento para los profesionales de la actividad. La elección quedó asociada a una fecha que ya tenía un significado especial para el periodismo y la circulación de noticias en el país.
De esta manera, cada año ambas efemérides comparten calendario y permiten reconocer a dos sectores fundamentales para la historia de la comunicación: quienes producen la información y quienes durante décadas fueron los encargados de llevarla hasta los lectores.
Por qué el Día del Periodista Deportivo se celebra el 7 de noviembre
La elección del 7 de noviembre está vinculada con la historia del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. La institución adoptó esa fecha para homenajear a los trabajadores de la prensa especializada, que encontraron así una jornada propia dentro del calendario de celebraciones argentinas.
La coincidencia con el Día del Canillita no es casual en términos históricos. Los vendedores de diarios tuvieron durante buena parte del siglo XX un papel central en la distribución de las noticias y en la construcción de la cultura periodística nacional. Mientras los periodistas elaboraban las crónicas y las coberturas, los canillitas acercaban esas historias a millones de personas.
El Día del Canillita, por su parte, recuerda al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor de la obra teatral Canillita, estrenada en 1902. La fecha también coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 7 de noviembre de 1910.
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