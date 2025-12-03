Dibu Martínez, baja a último momento en Aston Villa y alarma en la Selección Argentina: ¿qué le pasó?

image

Aunque Dibu siguió el vibrante partido desde el banco, el foco ahora está puesto en el diagnóstico. En el Aston Villa aguardan los resultados de los estudios médicos para determinar el grado de la lesión y estimar si el arquero estará disponible para los próximos compromisos del equipo dirigido por Unai Emery.

En cuanto al encuentro, Aston Villa venció este miércoles por 4 a 3 como visitante al Brighton, por la fecha 14 de la Premier League, y logró escalar hasta el tercer puesto de la tabla. Está a solo una unidad del escolta Manchester City, pero a 6 del líder Arsenal, que parece imparable.