La promesa de Dibu Martínez si Argentina gana el Mundial 2026: "Me retiro de la Selección"
El arquero campeón del mundo aseguró que dejará la Albiceleste si consigue levantar una segunda Copa del Mundo consecutiva.
Emiliano Dibu Martínez podría disputar su último partido con la Selección Argentina este domingo. El arquero de la Albiceleste prometió en más de una oportunidad que, si conquista el Mundial 2026, dará un paso al costado y le dejará su lugar a las nuevas generaciones.
El arquero marplatense aseguró que se retirará de la Albiceleste si logra conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva, una posibilidad que hoy está a solo un partido de distancia. La primera vez que lo dijo fue en diciembre de 2024, durante un video publicado por AFA Estudio por el segundo aniversario de la consagración en Qatar 2022.
Allí, junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, lanzó una promesa que sorprendió a todos: "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo", expresó el arquero.
Meses más tarde, en marzo de 2025, reafirmó su postura en una entrevista con Sofi Martínez: "Me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes. Me gusta tener las promesas y cumplirlas".
Durante esa misma entrevista, Dibu explicó que su decisión también está vinculada con el ejemplo de otros referentes del seleccionado nacional: "Angelito (Di María) se bajó, todos le decían que tenía que seguir, lo mantuvo y todos lo aceptamos. Está bueno bajarse en la buena también", sostuvo. En caso de cumplir con su palabra, Emiliano Martínez podría despedirse de la Selección argentina con apenas 33 años y siendo uno de los grandes ídolos de la era más exitosa del fútbol argentino.
Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina
Desde su debut en junio de 2021, Emiliano Martínez disputó 66 partidos con la camiseta de la Selección argentina. Durante ese período mantuvo el arco invicto en 42 oportunidades y recibió apenas 32 goles. Además, fue una pieza fundamental en la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.
Ahora, el arquero está a un paso de sumar una nueva estrella con la Albiceleste. El domingo, ante España, podría escribir otro capítulo histórico y, al mismo tiempo, cumplir la promesa que hizo hace más de un año.
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