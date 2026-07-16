La promesa de Dibu Martínez si Argentina gana el Mundial 2026: "Me retiro de la Selección"

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina

Desde su debut en junio de 2021, Emiliano Martínez disputó 66 partidos con la camiseta de la Selección argentina. Durante ese período mantuvo el arco invicto en 42 oportunidades y recibió apenas 32 goles. Además, fue una pieza fundamental en la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Ahora, el arquero está a un paso de sumar una nueva estrella con la Albiceleste. El domingo, ante España, podría escribir otro capítulo histórico y, al mismo tiempo, cumplir la promesa que hizo hace más de un año.