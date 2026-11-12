Dibu Martínez, en duda para Uruguay: qué dijo el médico de la Selección sobre su mandíbula

La protección que seguirá usando Dibu Martínez

Dibu va a tener que seguir usando la protección en entrenamientos y partidos, y ya está acostumbrado a ella. La recuperación la coordinaron los médicos de la Selección y del Chelsea, con el seguimiento del entrenador de arqueros Martín Tocalli. Si no ataja contra Uruguay, tiene otra chance cuatro días después. La Selección enfrenta a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.