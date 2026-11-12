Dibu Martínez, en duda para Uruguay: qué dijo el médico de la Selección sobre su mandíbula
Dibu Martínez ya entrena con la Selección argentina con una protección por la fractura de mandíbula, y Scaloni decidirá si ataja ante Uruguay.
Dibu Martínez sigue con la recuperación de la fractura de mandíbula y ya se entrena con el plantel de la Selección argentina. Así lo confirmó el médico del equipo, Daniel Martínez, que dijo que el arquero “está respondiendo muy bien”. Igual, todavía no está confirmado para el amistoso con Uruguay del 13 de noviembre en la Bombonera.
El arquero entrena con una protección especial y, según el médico, cumplió todas las etapas previstas después de la operación. Los controles dieron bien. Martínez se fracturó la mandíbula el 17 de octubre, en el partido entre Chelsea y Everton, tras un choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. Salió del campo en camilla y lo operaron de urgencia.
Los primeros cálculos hablaban de una recuperación de 40 a 60 días. Si juega con Uruguay, volvería 27 días después de la lesión, bastante antes de lo previsto. Según el médico, el arquero volvió a entrenarse en el Chelsea la semana previa a la convocatoria y llegó a hacerlo con el resto del equipo. En el club decidieron que todavía no jugara en Inglaterra.
Qué dijo el médico de la Selección Argentina sobre la mandíbula de Dibu Martínez
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En la Selección, Dibu ya hizo trabajos de fútbol con el grupo. El médico aclaró que la decisión no depende solo del área médica: el cuerpo técnico también va a evaluar cuestiones estrictamente deportivas. La última palabra la tiene Lionel Scaloni. Si el entrenador decide no arriesgarlo, las alternativas para el arco son Gerónimo Rulli y Juan Musso.
La protección que seguirá usando Dibu Martínez
Dibu va a tener que seguir usando la protección en entrenamientos y partidos, y ya está acostumbrado a ella. La recuperación la coordinaron los médicos de la Selección y del Chelsea, con el seguimiento del entrenador de arqueros Martín Tocalli. Si no ataja contra Uruguay, tiene otra chance cuatro días después. La Selección enfrenta a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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