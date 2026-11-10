Dibu Martínez volvió a entrenarse con la Selección tras su fractura: "Qué lindo es volver a estar en casa"

¿Cuándo se definirá si puede atajar ante Uruguay?

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante los próximos entrenamientos. Entre el jueves y el viernes se evaluará si está en condiciones de ser titular ante Uruguay, en el encuentro que se disputará en La Bombonera.

Si no llega en plenitud física y futbolística, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas para ocupar el arco argentino frente al conjunto charrúa. También existe la posibilidad de que Santiago Beltrán vuelva a tener minutos desde el banco.

El segundo amistoso será contra Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por ahora, el deseo del Dibu está claro, pero la decisión final dependerá de su recuperación y de la evaluación de Scaloni.