Dibu Martínez volvió a entrenarse con la Selección tras su fractura: "Qué lindo es volver a estar en casa"
Después de la lesión en la mandíbula que sufrió a fines de octubre, el arquero publicó una imagen en Instagram durante su regreso a las prácticas de la Argentina.
Emiliano Martínez volvió a ponerse a disposición de la Selección Argentina y compartió su alegría en las redes sociales. “Qué lindo es volver a estar en casa”, escribió el arquero en una publicación de Instagram, después de sumarse a los entrenamientos del equipo nacional en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
El Dibu atraviesa la etapa final de recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió a fines de octubre, durante un partido de la Premier League. Pese a que inicialmente se esperaba que permaneciera varias semanas más fuera de las canchas, el futbolista evolucionó favorablemente y llegó al país con la intención de disputar los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica.
¿Cómo fue el regreso del Dibu Martínez a los entrenamientos?
Este martes, el arquero saltó al campo de juego auxiliar para trabajar junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Antes de eso, ya había realizado ejercicios de fuerza en el gimnasio y hasta bromeó con Claudio Tapia sobre las secuelas de la lesión.
“Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes. Metieron un tornillo por fuera y el resto por dentro. Ahora, no puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebé. Igualmente, no bajé de peso. Eso lo manejé con la nutricionista que me mantiene bien, pero a veces me falta fuerza en los entrenamientos”, había contado en una entrevista.
Además, el propio Martínez había explicado que conversó con Martín Tocalli y Lionel Scaloni para organizar su regreso al seleccionado. “Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”, había señalado.
¿Cuándo se definirá si puede atajar ante Uruguay?
El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante los próximos entrenamientos. Entre el jueves y el viernes se evaluará si está en condiciones de ser titular ante Uruguay, en el encuentro que se disputará en La Bombonera.
Si no llega en plenitud física y futbolística, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas para ocupar el arco argentino frente al conjunto charrúa. También existe la posibilidad de que Santiago Beltrán vuelva a tener minutos desde el banco.
El segundo amistoso será contra Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por ahora, el deseo del Dibu está claro, pero la decisión final dependerá de su recuperación y de la evaluación de Scaloni.
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