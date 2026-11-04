Quién será el capitán de la Selección Argentina ante la ausencia de Cuti Romero
La Selección Argentina no tendrá a Romero ni a Lautaro y Dibu sigue en recuperación: los candidatos a la cinta para el 13 de noviembre en La Bombonera.
La Selección Argentina jugará la doble fecha FIFA de noviembre sin dos de sus tres capitanes. Cristian “Cuti” Romero, quien había heredado la cinta de Lionel Messi, y Lautaro Martínez quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni por distensiones musculares. El tercero en la línea, Emiliano “Dibu” Martínez, todavía se recupera de una fractura de mandíbula y no tiene asegurada la titularidad ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.
Según trascendió en las últimas horas, si el arquero está en condiciones de atajar, el brazalete será suyo. La lesión se produjo a mediados de septiembre, en un partido de la Premier League, y el arquero aún aguarda el alta médica. Si Dibu no llega o Scaloni decide no exponerlo de entrada en el clásico rioplatense, la cinta pasará a otro de los referentes del plantel.
Los candidatos para ser capitán de la Selección Argentina
El medio señala cuatro nombres como alternativas:
- Nicolás Tagliafico: es una pieza fija del ciclo y fue el primer capitán de la era Scaloni, en septiembre de 2018.
- Lisandro Martínez: otro de los líderes de la defensa.
- Enzo Fernández: tiene peso en el mediocampo y voz dentro del grupo.
- Alexis Mac Allister: es el otro volante con perfil de conductor.
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La lista de los candidatos en la mitad de la cancha también responde a las ausencias. En esta convocatoria no figuran Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso, y Leandro Paredes no estará por una suspensión de diez partidos. Así, Enzo y Mac Allister quedan como las voces de mayor experiencia en esa zona.
La Albiceleste recibirá a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y luego cerrará la doble fecha ante Costa Rica. En nueve días, el cuerpo técnico tendrá que definir quién lleva la cinta.
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