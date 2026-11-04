Quién será el capitán de la Selección Argentina ante la ausencia de Cuti Romero

La Selección Argentina jugará la doble fecha FIFA de noviembre sin dos de sus tres capitanes. Cristian “Cuti” Romero, quien había heredado la cinta de Lionel Messi, y Lautaro Martínez quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni por distensiones musculares. El tercero en la línea, Emiliano “Dibu” Martínez, todavía se recupera de una fractura de mandíbula y no tiene asegurada la titularidad ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.