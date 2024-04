Cómo le dicen al Dibu Martínez en Francia

Según el medio, la "reacción durante las celebraciones" de Dibu Martínez, especialmente su gesto hacia el trofeo y un incidente con un muñeco de Kylian Mbappé, le valió el apodo de "el argentino más odiado en Francia". Este no es un nuevo título para el arquero, ya que anteriormente había sido objeto de críticas por su comportamiento durante la celebración en Argentina después de ganar la Copa del Mundo.

El enojo con el marplatense no sólo tiene que ver con lo futbolístico. Las críticas no se enfocan en la atajada a Randal Kolo Muani que todos recuerdan, ni en la figura que se agigantó en la tanda de penales que definió el título. La bronca en realidad aparece por su reacción al acceder al trofeo. "Su actuación por sí sola lo habría convertido en una figura despreciada en Francia, pero fue su reacción durante las celebraciones lo que cimentó su reputación vilipendiada y rápidamente le valió el apodo de 'el argentino más odiado en Francia'", justificaron.

La reacción de Dibu Martínez ante el enojo de los franceses

Tras el partido, el Dibu habló sobre el cruce con los hinchas y las decisiones arbitrales que lo afectaron durante el juego. "Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir", expresó el arquero, destacando su capacidad para mantenerse concentrado a pesar de la presión del público.

Además, Martínez cuestionó las decisiones del árbitro que resultaron en la muestra de dos tarjetas amarillas en su contra. "Tengo mala reputación con hacer tiempo, porque el otro arquero hizo exactamente lo mismo que yo y a mí me amonestan después de los 30 minutos", declaró el arquero, mostrando su disconformidad con el criterio arbitral.