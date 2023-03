Emoción total: Dibu Martínez recibió a un nene y le dio consejos para atajar

Junto a su padre, revelaron que le hablaron a través de Instagram y el portero del Aston Villa respondió su mensaje. Luego, el famoso utilero Marito, lo vio durmiendo en la puerta de la concentración y le dijo que vinieran al otro día.

"Lo abracé, le pedí un consejo para atajar. Me dijo que siga, que no me para nadie", contó el chico conmovido por lo sucedido. Y cerró agradecido: "Gracias por ganar la Copa".

nene llora dibu martinez

Dibu Martínez: "Me emociona que los chicos usen mi camiseta"

En la previa de la doble Fecha FIFA donde la Selección Argentina, Dibu Martínez, había revelado que se "emociona" cuando ve a los chicos usando su camiseta.

"Siento siento el cariño de la gente y también veo a los chicos en los cumpleaños, haciendo el baile, con las banderas en la cabeza...me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta", contó en una entrevista con la radio Urbana Play.

El arquero campeón del Mundo y ganador del premio The Best de la FIFA al mejor del 2022 también confesó que no puede "decir que no" ante el pedido de un nene o una nena para una foto o una firma.

"Si veo un nene llorando paro porque no puedo decir que no. Después puedo estar horas pero los chicos me pueden", había admitido el futbolista de Aston Villa de Inglaterra.