"Haciendo el amor": la extraña declaración de Dibu Martínez sobre Messi que es viral

dibu martinez viral messi

No fue la única perlita del 1. También se refirió al reconocimiento del público local en La Paz, y sentenció: “Me sorprendió que me ovacionen. Normalmente no me quieren mucho fuera de Argentina. La gente boliviana coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país”.

Con mucha originalidad y sentido del humor, en Twitter estallaron las cargadas y los memes contra el Dibu.

Las reacciones a la declaración viral de Dibu Martínez sobre Lionel Messi

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAntuancinho%2Fstatus%2F1701764745307533438&partner=&hide_thread=false Bueno, si lo dice el Dibu, está bien. Todos esperamos que Messi pueda seguir haciendo el amor https://t.co/gcN9kNRpLJ — Antuancinho (@Antuancinho) September 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAndresBirman%2Fstatus%2F1701765022282629416&partner=&hide_thread=false No entiendo muy bien la declaración del Dibu Martínez, pero parece que es muy importante para el grupo que Messi siga haciendo el amor. https://t.co/rQ4nCww8A6 — Andrés Birman (@AndresBirman) September 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKevinCimaOk%2Fstatus%2F1701741288222007769&partner=&hide_thread=false "QUE MESSI SIGA HACIENDO EL AMOR"



Todos somos el Dibu https://t.co/t4xXRogeoQ — Kevin Cima (@KevinCimaOk) September 12, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegoborinsky%2Fstatus%2F1701765605282447394&partner=&hide_thread=false "¿Haciendo el amor?", mandó el Dibu. ¿En qué estaría pensando? ¿Ya quería estar en su casa? ¿Lo afectó la altura?pic.twitter.com/2SQhpb54gT — Diego Borinsky (@diegoborinsky) September 13, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmicki_scampos%2Fstatus%2F1701746188716851259&partner=&hide_thread=false Que el capitán siga haciendo el amor jajajaajajajajajajaja!

Lpm, amo al Dibu y a toda la selección. https://t.co/c8kXizUfbV — Miguel Sebastián (@micki_scampos) September 12, 2023