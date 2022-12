Los insultos de Adil Rami al Dibu Martínez: "El mayor pedazo de m... del fútbol"

La Selección argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar y en Francia parecen no superar la derrota. Tal es el caso del futbolista Adil Rami – ex campeón con el seleccionado francés – quien no tuvo reparos a la hora de insultar a Emiliano Dibu Martínez, con una impecable actuación bajo el arco albiceleste durante la final y reconocido por la FIFA como el Mejor arquero del Mundial.