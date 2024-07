Dibu Martínez palpitó la final de la Copa América 2024: "Como si fuera la primera"

"Primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da hasta los 120, haremos otros 30 minutos como hicimos en el Mundial que nos tocó sufrir y jugando de muy buena manera", comenzó diciendo el jugador sobre cómo puede desarrollarse el partido.

Y, agregó: "Después los penales son cuestión de suerte. Primero me preparo para 120 minutos y si se da el caso haré mi trabajo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1812210641945460970?t=EBe69ck11FoRZbj_eJhdBw&s=19&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez, en la previa de la final de la Copa América: "LOS PENALES PARA MÍ SON SUERTE, 100%. Vos podés estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. He agarrado algunos que eran totalmente opuestos a lo que había estudiado". pic.twitter.com/ngWXupZKQY — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024

Además, el arquero se mostró ilusionado y motivado por el partido que jugará este domingo. “Si me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad, nunca lo hubiera planificado. A los 12 años me fui a la pensión del Rojo, a los 17 me fui a Inglaterra por un sueño, me costó muchísimo más de lo que yo esperaba. Pero no cambiaría mi carrera para nada, soy el arquero que soy gracias a eso", dijo.

"Hoy estoy muy ilusionado por jugar esta final, como si fuera la primera que juego. Y además es mi primera final de Copa América con gente, eso me da un plus", continuó.

El Dibu habló de la polémica entre Uruguay y Colombia

"Creo que Leo (Scaloni) habló muy bien sobre el tema (los incidentes en Uruguay-Colombia). A nosotros nos pasó en Brasil. Yo tenía familiares cerca también de lo ocurrido. Había gente que le pegaba batazos a los chicos y las mujeres. La verdad es muy feo de verlo. No es algo que plantearía hacerlo con mis compañeros, pero si ves a tus nenes, a tu mujeres y tus padres que le están pegando obviamente es una reacción normal lo que pasó con Darwin, con Olivera, los chicos que conozco", expresó Emiliano sobre la situación que se dio sobre el final del encuentro por las semifinales.

Y siguió diciendo: "La verdad que es muy triste, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. No diría que haría lo mismo, pero obviamente estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Mañana es una final, van a existir muchas más tensiones, la gente puede llegar a tomar más alcohol... Creo que tenemos que reforzar un poco la seguridad y tratar de dividir un poco más entre la gente de Argentina y Colombia para que se evite un poco tantas peleas y poder disfrutar. Al final se gana o se pierde, pero hay que disfrutar que los dos equipos están en una final, y no se dediquen tanto a pelear”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1812222299141235183?t=ubk5eY81pn2MRmxu7ALt_w&s=19&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez, en conferencia de prensa, se refirió a los incidentes en la tribuna entre Colombia y Uruguay: "Yo no diría que haría lo mismo, pero estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Creo que tenemos que reforzar un poco más la seguridad". pic.twitter.com/w7aREANDzS — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024